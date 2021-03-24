В Удмуртии обвиняемого в убийстве девочки в Сарапуле заключили под стражу

Сарапульский городской суд Удмуртии удовлетворил ходатайство следственных органов по избранию меры пресечения в отношении 27-летнего жителя Сарапула, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Мужчина заключен под стражу на два месяца до 23 мая. Суд учел обстоятельства и тяжесть инкриминируемого преступления, а также сведения о личности обвиняемого. Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, тело 11-летней девочки обнаружили по месту жительства в 22:15 22 марта. По подозрению в совершении убийства 23 марта был задержан 27-летний ранее судимый знакомый матери ребенка. Возбуждены уголовные дела по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)