В Ростове признали несостоявшимся конкурс на определение подрядчика для концерта ко дню Победы

Конкурс на оказание услуг по техническому обеспечению гала-концерта на Театральной площади, который посвящен 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, признан несостоявшимся. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. Как указано в опубликованных документах, конкурс не состоялся, так как на участие не было подано ни одной заявки.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен был бы не позднее вечера 8 мая доставить и установить на площади три крупногабаритных экрана, звуковую и световую аппаратуру, сцену, обеспечить оформление сцены и другое. Согласно документации, подрядчик должен был бы организовать «обеспечение синхронного звукового сопровождения гала-концерта и фейерверка посредством звукоусиливающего оборудования». Начальная стоимость контракта составляла 2,9 млн руб.

Наталья Шинкарева