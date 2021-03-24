Воронежский «Факел» в матче с «Иртышом» продлил серию побед до шести

В рамках 32-го тура Футбольной национальной лиги «Факел» в домашнем матче обыграл одного из аутсайдеров чемпионата омский «Иртыш» со счетом 3:1. Эта победа стала для воронежской команды шестой подряд. В пресс-службе клуба отметили, что предыдущий раз достичь такого показателя получалось в сезоне 2015-16.

Пришедшие на Центральный стадион профсоюзов 2,6 тыс. первый гол увидели уже на 7-й минуте. Ворота гостей распечатал нападающий «Факела» Андрей Разборов, он же на 35-й минуте оформил дубля. Под занавес первого тайма, на 45-й минуте, защитник Сергей Брызгалов забил третий гол. «Иртышу» удалось отыграть один мяч на 77-й минуте: отличился полузащитник Илья Визнович.

Благодаря победе «Факел» поднялся с 12-го на 11-е место. Этот расклад еще может измениться — завершены не все матчи тура. В следующий раз «Факел» сыграет 28 марта в гостях с «Динамо-Брянском».

Александр Прытков