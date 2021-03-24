Кредитоспособность Свердловской области зафиксирована на уровне AA

Кредитный рейтинг и рейтинг выпускаемых облигаций Свердловской области зафиксированы на уровне «ruAA-» со стабильным прогнозом, сообщил департамент информационной политики региона. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА». По данным агентства, бюджет региона имеет высокую долю самостоятельности и перспективные возможности для роста инвестиций в основной капитал.

По словам исполняющего обязанности министра финансов Свердловской области Александра Старкова, высокий кредитный рейтинг создает благоприятные возможности для эмиссии государственных облигаций региона. «Наша задача — стабилизировать в среднесрочной перспективе уровень долговой нагрузки, в связи с чем необходимо строго придерживаться принципа стратегической приоритезации расходов. Свердловская область должна оставаться в числе субъектов РФ с высоким уровнем долговой устойчивости»,— отметил он.

Сейчас основным приоритетом бюджетной политики региона является поддержка жителей и преодоление последствий пандемии, говорится в сообщении департамента информационной политики. По данным департамента, 60% (около 200 млрд руб.) в структуре расходов бюджета Свердловской области на 2021 год составляют расходы на социальную сферу. Кроме того, среди приоритетных направлений выделяются реализация нацпроектов, подготовка к Универсиаде-2023 и завершение ранее начатых объектов капитального строительства.

По данным Минфина России на 1 марта, государственный долг Свердловской области составляет более 120 млрд руб. Из них 66 млрд руб. составляют государственные облигационные займы, еще 19,8 млрд руб. — кредиты от финансовых организаций.

Михаил Мананников