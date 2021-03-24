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В Таганроге директора МКУ заподозрили в злоупотреблении служебными полномочиями

В отношении директора таганрогского муниципального казенного учреждения (МКУ) возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Ростовской области. По данным источника “Ъ-Юг” в правоохранительных органах, подозреваемым является директор МКУ «Благоустройство». По данным сервиса kartoteka.ru, директором учреждения является Александр Куранов.

Как сообщает ведомство, в 2020 году МКУ заключило контракт с предприятием на поставку и монтаж двух остановочных павильонов в Таганроге. При этом директор учреждения не проконтролировал ход работ, не принял объекты соответствующим образом, а затем подписал документы на перечисление юрлицу более 4 млн руб. бюджетных средств за выполненный контракт. Однако выполненные подрядчиком работы были выполнены некачественно. Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

Наталья Шинкарева


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