В Прикамье расследуется дело о фальсификации результатов голосования на выборах губернатора

В следственном управлении Следственного комитета России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту фальсификации итогов голосования (ст. 142.1 УК РФ) на выборах губернатора региона в сентябре текущего года. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил правозащитник Виталий Ковин. Расследование, по его словам, касается итогов голосования на нескольких участках в Свердловском районе Перми.

Господин Ковин отметил, что сначала в возбуждении уголовного дела было отказано, но после его жалобы в прокуратуру это постановление было отменено. «Мы наблюдали за цифрами о количестве проголосовавших, которые направляются в ГАС "Выборы",— рассказал “Ъ-Прикамье” господин Ковин.— За два-три часа до окончания голосования произошел резкий рост явки на семи избирательных участках». Изучив записи видеотрансляций с участков, которые были сделаны у урн для голосования, активисты движения «Голос» выяснили, что фактически явка составила примерно на 2070 человек меньше, чем было указано в данных ГАС. При этом на большинстве «подозрительных» участков вброшенные голоса были распределены пропорционально процентам, которые набрали кандидаты.

Напомним, за пост губернатора региона в Прикамье боролись пять человек. В итоге победу одержал Дмитрий Махонин, который набрал более 75% голосов.

Правозащитник говорит, что в участковых избирательных комиссиях в протоколы вписали реальные цифры о количестве проголосовавших, это также следует из анализа видеозаписей. «Возможно, протоколы были переписаны уже после того, как их отправили из участковых комиссий наверх,— полагает Виталий Ковин.— Сейчас эти обстоятельства должно установить следствие». По словам правозащитника, на прошлой неделе его допросили в качестве свидетеля в первом отделе по расследованию особо важных уголовных дел следственного управления. Также господин Ковин передал сотрудникам отдела записи видеотрансляций с участков, так как к тому времени их исходники были уничтожены.

В избиркоме Пермского края от комментариев по поводу возбуждения уголовного дела отказались. Собеседники “Ъ-Прикамье”, близкие к комиссии, говорят, что пока сотрудники ТИК и УИК в следственное управление не вызывались. Ранее в краевой избирательной комиссии утверждали, что заявления Виталия Ковина и «Голоса» являются «попыткой провокации с целью дискредитации выборов».