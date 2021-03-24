ЛУКОЙЛ получит поддержку для модернизации нижегородского завода

ЛУКОЙЛ получит инвестиционную надбавку к возвратному акцизу на нефтяное сырье до 1 января 2031 года для строительства новых производственных мощностей глубокой переработки на нижегородском нефтеперерабатывающем заводе (ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»). Такое соглашение компания подписала с Министерством энергетики РФ, сообщили в пресс-службе ЛУКОЙЛа.

Компания строит на нижегородской площадке комплекс переработки нефтяных остатков, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2021 года. Предполагается, что запуск комплекса позволит сократить выпуск топочного мазута на НПЗ на 2,6 млн т в год и увеличить производство дизельного топлива Евро-5 на 0,7 млн т в год.

«Глубина переработки нефти на заводе вырастет до 97%, выход светлых нефтепродуктов – до 74%. Реализация проекта позволит в целом по группе ЛУКОЙЛ сократить выпуск мазута до уровня ниже 4% и довести выход светлых нефтепродуктов до 75%»,— сообщили в пресс-службе компании.

В рамках модернизации завода ЛУКОЙЛ построит установку замедленного коксования (мощностью 2 110 тыс. т в год), комбинированную установку гидроочистки дизельного топлива и бензина (1,5 тыс. т в год), блок производства водорода (50 тыс. нмЗ/ч), газофракционирующую установку (425 тыс. т в год), установку производства элементарной серы и серной кислоты (81 тыс. т в год) и объекты общезаводского хозяйства.

Анастасия Еремина