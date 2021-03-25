«Подадим в суд. Не знаю, правда, на кого»

Приаэродромная санитарная зона иркутского аэропорта, которая сейчас ставится на кадастровый учет, ограничит строительство жилья и соцобъектов более чем на половине территории города. Об этом стало известно вчера на депутатских слушаниях в думе Иркутска. Как только процедура регистрации границ зоны завершится, власти не смогут выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов практически на всей территории Правобережного и Октябрьского округов города. Ограничения также распространяются и на 12 муниципалитетов Иркутского района, где идет активная коттеджная застройка. Депутаты предложили подать в суд на Росавиацию, которая потребовала от аэропорта определить «шумовую» зону. Власти города собираются обсудить вопрос с главой ведомства Александром Нерадько, который через неделю прилетает в Иркутск.

Как рассказал на слушаниях заместитель гендиректора ОАО «Международный аэропорт Иркутск» Петр Беликов, приаэродромную санитарную зону начали разрабатывать в 2019 году, руководствуясь действовавшими на тот момент санитарными нормами. В ноябре 2020 года появились новые. 1 марта 2021 года их отменили и ввели другие. «Сейчас мы готовим документацию на выбор подрядчика, который займется корректировкой седьмой подзоны. Она поменяется значительно, уменьшится кратно», — пообещал господин Беликов. При этом он добавил, что близлежащие к аэропорту земельные участки в ней останутся. Например, район ИВАТУ, где местные власти собираются строить суворовское училище и даже получили одобрение президента страны Владимира Путина. «Всем понятно, что аэропорт Иркутска — это не тот объект, который благополучно влияет на городскую среду», — сказал Петр Беликов.

Речь идет о так называемой седьмой подзоне, включающей территории, на которые распространяется шумовое воздействие от взлетающих и приземляющихся самолетов и выбросы топлива. Само понятие приаэродромные территории появилось в Воздушном кодексе РФ в 2017 году, после чего Росавиация потребовала от каждого аэропорта разработать свою зону, в том числе самую большую седьмую «шумовую» подзону.

Ускорить разработку проекта санитарной зоны от иркутского аэропорта требовала прокуратура. «У нас было представление транспортного прокурора, что мы срываем срок исполнения федерального закона. А затем Байкало-ангарская транспортная прокуратура выходила с иском в суд, чтобы принудить нас установить эту зону», — рассказал депутатам господин Беликов. «А как те дома, которые уже построены? Нам теперь надо расселять жителей?» — спросил его спикер думы Евгений Стекачев. «Закон четко определил, что все как есть, так есть. Но нового ничего строиться не может», — пояснил господин Беликов.

Глава градостроительного комитета мэрии Евгений Харитонов сказал, что зона покрывает более 50% территории города и почти полностью самые перспективные в плане строительства Правобережный и Октябрьский округа. Кроме того, в нее попадают 12 муниципальных образований Иркутского района, где идет активная коттеджная застройка. Как только зона будет поставлена на кадастровый учет, власти не смогут выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов на этой территории. Причем запрет на ввод коснется всех объектов, разрешения на строительство которых выдавалось до 1 января 2020 года. «Процесс остановить нельзя. Когда завершится — неизвестно. Может завтра, а может через полгода», — сказал господин Харитонов о постановке зоны на кадастровый учет.

«А если в суд подать? Мне кажется, это самый быстрый путь. Но я не понимаю, на кого мы будем подавать», — предложил Евгений Стекачев. «На Росавиацию», — полетели подсказки со всех концов зала. Господин Стекачев также сказал, что когда иркутский авиазавод, расположенный в Ленинском округе Иркутска, установит свою шумовую зону, то «тогда точно город переносить будем».

«Ситуация из ряда вон выходящая», — начал мэр Иркутска Руслан Болотов. Он сказал, что при разработке седьмой «шумовой» зоны рассчитывался максимальный уровень воздействия. «Шумовое воздействие рассчитывается по максимуму — от широкофюзеляжных самолетов класса А380. На моей памяти такой аварийно у нас в Иркутске один раз приземлился, и раз в полгода прилетает при хорошем раскладе», — сказал господин Болотов. Он добавил, что от автомобилей на улицах города шума больше, чем от самолетов и пообещал написать запрос в прокуратуру. «Речь идет о существенном ухудшении жизни горожан, ведь мы совершенно точно не сможем развивать социальную сферу, сорвем исполнение всех национальных проектов, не выполним планы по строительству нового жилья», — сказал господин Болотов. Он также сообщил, что намерен обсудить эту ситуацию с главой Росавиации Александром Нерадько, который в конце марта приезжает в Иркутск с рабочей поездкой.

Также на слушаниях было решено потребовать от губернатора Иркутской области Игоря Кобзева ускорить процесс строительства нового аэропорта за пределами Иркутска, который обсуждается больше 15 лет.

Екатерина Еременко