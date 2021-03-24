Часть полномочий ГЖИ передали администрации Саратова

Администрация Саратова получила ряд полномочий государственной жилищной инспекции. Об этом в своем Instagram написал глава города Михаил Исаев.

Соответствующее решение сегодня приняли депутаты облдумы. Господин Исаев уверен, что чиновники смогут «навести порядок на рынке оказания жилищно-коммунальных услуг, отстаивать права горожан, требовать от управляющих многоквартирными домами организаций исполнения своих обязанностей».

Он напомнил, что после того, как функции технического заказчика выполнения работ по капремонту в феврале перешли к муниципалитету, процент исполнения краткосрочного плана по капремонту увеличился с 33% до 63%, число договоров выросло на 20%, капремонт был проведен по 1377 видам услуг.

Марина Ковалева