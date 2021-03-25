Золотая лихорадка

«Коммерсантъ Стиль» отмечает возросший интерес к средствам с золотом в составе, выясняет, с чем связан такой ажиотаж, и рассказывает о самых ярких новинках и бестселлерах.

По данным поисковой исследовательской компании Spate, в начале пандемии количество запросов «золотая маска» резко возросло, и в целом за прошлый год их количество увеличилось на 76,8%. Более специфические запросы вроде «маска для лица из розового золота» также выросли — на 42,2% по сравнению с прошлым годом, и, как прогнозируется, их число будет продолжать расти. Доктор Яннис Александридес, пластический хирург и соучредитель 111Skin, отмечает, что как раз маска для лица из розового золота является самой продаваемой маской бренда в США, и с момента ее запуска в 2017 году было продано 20 млн штук. В России марка 111Skin представлена во всех крупных универмагах вроде ЦУМа и успешно продается вот уже который год, а в салонах Aldo Coppola ни одна подготовка к светскому мероприятию не обходится без участия «розового золота». Представители компании (а Aldo Coppola является официальным дистрибутором марки в России) сообщили, что по продажам продукции 111SKIN с момента выхода на российский рынок в 2015 году до 2020 года динамика роста составила 80%.

Шумиха с масками началась и в Instagram: посмотрите на аккаунты Рози-Хантингтон-Уайтли, Марго Робби или Приянки Чопры — все они в свое время выкладывали посты или сториз в масках, и это очень подогрело интерес аудитории к теме золота в косметике. Что говорить про официальные страницы марок — там золотые маски и кремы сняты как настоящие сокровища.

По словам Алессио Росси, исполнительного вице-президента Cle de Peau Beaut на американском рынке, маска Precious Gold Vitality стоимостью $295 превзошла ожидания объема продаж буквально за месяц с момента ее запуска. «Мы связываем этот успех с интересом наших клиентов к домашнему уходу за собой и, конечно же, с преимуществами, которые дает наша маска благодаря экстракту 24-каратного золота в ее составе»,— говорит он. В России маска начала продаваться с марта этого года, и на нее уже отмечается повышенный спрос во всех точках продаж.

Привлекательная «инстаграмная» текстура, само понятие роскоши, богатства, которое связано с этим распространенным драгметаллом, и в целом высокий кредит доверия к такого рода средствам — все это работает на руку производителям. Кроме того, помимо очевидного внешнего фактора стоит вспомнить и об эффективности золота. В коллоидном, мелкодисперсном состоянии оно оказывает антиоксидантное, противовоспалительное и гипоаллергенное действие, ускоряет процессы клеточного обновления и регенерации кожи.

Ирина Кириенко