Связанные одной нитью: через год пандемии – вместе

В эти мартовские дни весь мир подводит итоги года пандемии. Ровно год назад Всемирная организация здравоохранения сообщила, что коронавирус стал глобальной проблемой всего человечества – на тот момент он был обнаружен уже более чем в 100 странах, и стало понятно, что все это серьезно. Каждый день мы изучали графики роста числа заболевших. Но никто не составлял другой график – роста числа тех, кто хотел как-то помочь окружающим. А такой график было бы интересно увидеть: что ни день, то приходила новость о том, как и обычные граждане, и крупные корпорации включались в помощь врачам.



Год назад стартовала общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе, и, оглядываясь назад, понимаешь, что это название оказалось не громкими словами. В начале пандемии перед волонтерами стояла задача помогать одиноким пожилым людям, тем, кому сложно обслуживать себя самостоятельно. Но очень быстро задачи расширились: поддержка стала нужна тем, кто сам оказывал помощь, – медикам. За год работы волонтерского движения, инициатором которого стал Общероссийский народный фронт, почти пять миллионов человек по всей стране получили помощь.

В Красноярском крае в проекте в качестве волонтеров зарегистрировалось 3 256 человек, к акции присоединилось 55 компаний, в том числе и промышленные гиганты – СУЭК, РУСАЛ, «Норильский никель»… Все они закупали необходимое оборудование для больниц. Так, например, в первые дни пандемии Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи получила от СУЭК Андрея Мельниченко современные передвижные цифровые рентгеновские аппараты. Специалисты Назаровского горно-монтажного наладочного управления, сервисного подразделения СУЭК, на безвозмездной основе смонтировали для Назаровской районной больницы, где развернулся ковидный госпиталь, новую электрощитовую и подключили учреждение к резервному источнику питания, чтобы аппараты кислородной поддержки и ИВЛ работали бесперебойно.

РУСАЛ профинансировал строительство корпусов для лечения внебольничной пневмонии. Все они были полностью укомплектованы необходимым высокотехнологичным медицинским оборудованием. «Норникель» приобрел аппараты ИВЛ для норильских больниц, для Таймырской межрайонной больницы в Дудинке и еще один – в поселок Светлогорск Туруханского района.

Помимо таких крупных подарков, компании-участники акции #МыВместе закупали для медиков то, что, пожалуй, нужно в первую очередь: маски, респираторы, перчатки, противочумные костюмы, хирургические халаты – в условиях пандемии все это стало фактически расходным материалом, всего этого требовалось много. Сибирская угольная энергетическая компания закупила несколько десятков тысяч единиц средств индивидуальной защиты на сумму около 15 миллионов рублей и передала их в больницы шахтерских городов Красноярского края и в медучреждения краевого центра. Медицинские маски и защитные костюмы передавали также РУСАЛ, «Норильский никель»…

Подключились и транспортные службы: так, авиакомпании Air Bridge Cargo и «АТРАН», грузовые перевозчики группы «Волга-Днепр» доставили на специальных чартерных рейсах в Красноярск более 170 тонн различных медицинских грузов: аппараты ИВЛ, маски, кровати, матрасы. Все это потом наземным путем отправили в республиканскую больницу города Кызыла.

Для медиков участники акции, как простые граждане, так и компании, закупали не только средства для борьбы с коронавирусом, но и средства для борьбы с упадком сил и плохим настроением. Ведь вахта ковидных бригад длилось неделями, кто-то не выходил с дежурства месяцами. Идея обеспечить врачей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, хотя бы минимальным уровнем комфорта оказалась очень удачной. Люди собирали для врачей вкусные и сладкие подарки, воду, приобретали и дарили кофемашины. В Назаровскую районную больницу от СУЭК поступили плазменный телевизор и душевая кабина.

И весь этот год волонтеры опекали людей из группы риска – пенсионеров. Тем, кому в период пандемии не рекомендовалось выходить на улицу, в магазины. Одиноким пожилым людям на помощь приходили именно участники акции #МыВместе. За этот год в Красноярском крае более пяти с половиной тысяч пенсионеров получили от волонтеров помощь в доставке продуктов, а более 30 тысяч получили благотворительные продуктовые наборы.

Список тех, кто так или иначе помогал в этот непростой год, огромен

Одними из первых к акции #МыВместе подключились волонтеры-угольщики: они тоже доставляли продуктовые наборы ветеранам и пенсионерам, а также матерям-одиночкам и семьям с детьми с ограниченными возможностями, помогали одиноким пожилым людям с уборкой в домах или копкой огородов. Помимо этого, они записывали видеосказки для малышей из многодетных семей, детских домов и дежурных детских садов. Выполняли роль онлайн-репетиторов: около 20 волонтеров помогали младшеклассникам делать уроки по «Скайпу» и другим мессенджерам.

Отдельной задачей в год пандемии стал вопрос, как отметить знаково, но в то же время безопасно 75-летний юбилей Великой Победы. Все массовые мероприятия были отложены до лучших времен, а поздравлять ветеранов стали волонтеры индивидуально. Так, например, в шахтерских городах края придумали и организовали по-семейному уютные концерты: добровольцы-угольщики, среди которых оказалось немало талантливых гармонистов, вокалистов, исполняли под окнами участников Великой Отечественной под аккомпанемент гармони песни тех лет – «Катюшу», «Синий платочек» и «День Победы».

Список тех, кто так или иначе помогал в этот непростой год, огромен. И выделять из него кого-то – дело сложное. Однако в этом ряду есть свои герои: за системную работу в конце прошлого лета президент России Владимир Путин наградил СУЭК и наиболее активных волонтеров этой компании памятными медалями и грамотами президента. Комплексная программа СУЭК Андрея Мельниченко по борьбе с коронавирусом также стала лауреатом престижных федеральных конкурсов, таких как People Investor, «Лидеры корпоративной благотворительности», «Хрустальная пирамида», «МедиаТЭК».

А на днях пришла новая награда – во всероссийском проекте в области социальной ответственности «Героям – быть!» СУЭК отметили в номинации «Команда героев». Победителем этого престижного проекта компания признана также за большую комплексную работу по поддержке медицины и жителей регионов в условиях пандемии.

Но главное – это, конечно, благодарность людей: «Год прошел, работаем, людям помогаем, – рассказывает волонтер СУЭК, специалист по управлению корпоративным транспортом Бородинского погрузочно-транспортного управления Иван Раньшиков. – Самое главное, когда мы помогаем людям, то видим их искреннюю радость. Мы понимаем, что время сейчас непростое, надо поддерживать ближних».

На этом участие угольщиков в волонтерском движении не заканчивается. Год – это промежуточный итог, впереди ждут новые задачи. 2021-й для Сибирской угольной энергетической компании юбилейный, СУЭК исполняется 20 лет. В честь этого во всех городах присутствия СУЭК создаются особые двадцатки добровольцев: «Эти люди – фундамент нашего добровольческого движения, – отмечает Марина Смирнова, заместитель генерального директора «СУЭК-Красноярск» и куратор направления корпоративного волонтерства в Красноярском крае. – Большинство из них получили бесценный опыт во время Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, в течение практически всего 2020 года шефствуя над ветеранами, многодетными семьями в шахтерских городах края. И сегодня они вновь в будни и праздники, в любую погоду готовы прийти на помощь к тем, кто в ней особенно нуждается».

В честь юбилея компании волонтеры-угольщики в течение года будут проводить акцию «20 добрых дел» в самых разных сферах: это помощь ветеранам и инвалидам, уборка и благоустройство знаковых мест, озеленение, реализация социальных, благотворительных, культурных проектов. Работы предстоит много: «20 добрых дел» – это только название, реальных дел планируется 20 раз по 20.

В годовщину начала Всероссийской акции #МыВместе волонтеры Бородино отправились в городскую детскую поликлинику с корзинами апельсинов и одаривали ими пациентов и докторов. Таким образом они обыграли символ общероссийского флешмоба, посвященного годовщине акции, – клубок оранжевых нитей. А для ветеранов Бородина, помимо традиционной помощи в доставке продуктов и уборке, приготовили и другой сюрприз – уникальное издание «Герои войны – герои СУЭК» о фронтовиках, посвятивших свою мирную биографию становлению и развитию угольной промышленности края. И это пока первые нити, из которых будет сплетаться большой клубок добрых дел этого нового года.