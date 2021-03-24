Курский КПД имени Дериглазов в 3,6 раза снизил чистую прибыль в 2020 году

По итогам 2020 года чистая прибыль крупного застройщика АО «Курский завод крупнопанельного домостроения им. А. Ф. Дериглазова» (КПД) снизилась в 3,6 раза, следует из годовой бухгалтерской отчетности компании. Показатель составил 167,4 млн руб., тогда как в 2019-м он равнялся 594,8 млн руб.

При этом на 226,1 млн руб. увеличилась выручка застройщика. В 2020 году она составила — 4,4 млрд руб., в 2019-м — 4,2 млрд руб. По итогам позапрошлого года выручка КПД упала на 1,5 млрд руб.

АО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова» контролируется членами семьи Дериглазовых. Уставный капитал составляет 4,2 млн руб. Как следует из отчетности, 65,47% принадлежат депутату курской облдумы Игорю Дериглазову, 30% — Ирине Дериглазовой. Остальной «незначительный пакет акции» не позволяет его владельцам «определять финансовую и операционную политику» компании.

Александр Прытков