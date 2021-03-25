Как будут развиваться жилые комплексы в будущем

С течением времени формат застройки городов стремительно меняется. Если раньше они состояли преимущественно из единичных домов – однотипных, ничем не примечательных «сталинок» и хрущевок, то сейчас на смену таким постройкам приходят современные жилые комплексы со своим индивидуальным архитектурным стилем, который застройщики стараются вписывать в окружающую среду. Со временем тенденция к выстраиванию масштабных жилых комплексов будет лишь расти, считают специалисты «Монолитхолдинга».



Начало комплексной застройки

Активное развитие первых жилых комплексов началось с момента закрытия аэропорта Красноярск-Северный в 1988 году. После этого события в Красноярске осталась свободной огромная территория, на которой были построены лишь дома жителей авиагородка и технические ангары. Именно она легла в основу и дала название современной Взлетке – микрорайону, который и в настоящее время остается одним из самых быстроразвивающихся районов Красноярска, а также по праву наследует статус нового бизнес-центра города. Именно здесь начали появляться первые безопасные жилые комплексы закрытого типа со своими пешеходными улицами и бульварами, среди которых одним из первых стал жилой комплекс «Городок» группы компаний «Монолитхолдинг», более известный как «Синие крыши». Этот жилой комплекс лег в основу концепции комфортной городской среды, которая и в настоящее время отражается в объектах группы компаний «Монолитхолдинг».

Комфорт повседневной жизни

С развитием строительной отрасли, а также эволюцией принципов урбанистики меняются и жилые комплексы. С каждым новым строящимся проектом комфорту и пожеланиям будущих жителей уделяется все больше внимания, а сами жилые комплексы обрастают smart-решениями. Постепенно застройщики приходят к идее строительства жилого комплекса вокруг человека, обустраивая небольшой город вокруг жителей, в котором в шаговой доступности есть все необходимое для комфортной жизни.

Жилой комплекс «Городок» группы компаний «Монолитхолдинг»

В ЖК «Город Преображенский» этот принцип организации пространства прослеживается повсеместно. Построенные в нем дома являются частью идеологии «Умного города» – пространства, максимально благоприятного для жизни каждого человека, одними из ключевых ценностей которого являются безопасность и комфорт. Парковочные места, обустроенные за пределами жилого комплекса, подземные автомобильные стоянки, расположенные практически в каждом жилом доме, закрытые, свободные от автомобилей дворы с безопасными детскими площадками – все сделано для того, чтобы каждый житель «Города Преображенского», вне зависимости от возраста, чувствовал себя безопасно. Зонирование жилого комплекса на площадки, наличие общественных пространств делает его комфортным для отдыха. В шаговой доступности от комплекса расположено все необходимое инфраструктурное обеспечение – крупные торговые и досуговые центры, спортивные и культурные объекты, что позволяет получать весь необходимый сервис и услуги без существенных временных затрат. Благодаря выгодному местоположению, а также развитой транспортной сети жители «Города Преображенского» могут за небольшое время добраться до каждого района Красноярска, а также выехать за пределы города.

Развитие образовательной среды – один из ключей к комфортной жизни

«Город Преображенский» является жилым комплексом, который ориентирован на комфорт всех членов семьи, разного возраста. Именно поэтому во время его проектирования и строительства большое внимание было уделено развитию образовательной среды. На территории «Преображенского» открыты три детских сада и одна школа, рассчитанная на 1 280 учеников. Данные образовательные учреждения работают по программам, получившим наилучшие отзывы как среди преподавателей, так и среди родителей всей страны. Также на базе школы детям предоставляется множество дополнительных занятий и секций, которые способствуют всестороннему развитию и подготовке ко взрослой жизни. Однако в этой ситуации уникально то, что весь спектр образовательных услуг юные жители «Города Преображенского» могут получить практически во дворе своего дома, ведь путь до школы и детских садов занимает не больше 5–7 минут.

Будущее – за комплексным подходом

Развитие окружающего нас мира идет стремительными темпами. В жизни появляются новые технологии, тренды и запросы людей, которые стараются быть удовлетворены компаниями по всему миру. То же самое происходит и в строительной отрасли – если раньше дома были лишь жилой площадью, то сейчас ценность и роль жилых комплексов в жизни каждого человека возрастает. Каждый новый проект, который будет появляться на рынке недвижимости города Красноярска, будет все больше обрастать smart-решениями для создания комфортных условий жизни будущих жильцов. Инфраструктурное обеспечение продолжит развиваться: внутри комплексов будут появляться парки, сады, пешеходные улицы, досуговые центры, а также образовательные учреждения и спортивные объекты для того, чтобы люди могли получить все необходимое, не покидая свой жилой комплекс. При этом группа компаний «Монолитхолдинг» давно придерживается стратегии создания комфортной городской среды – это отчетливо прослеживается на примере жилого комплекса «Город Преображенский». Можно с уверенностью сказать, что в будущих проектах «Монолитхолдинга» стремление к обустройству комфортной среды будет лишь расти.