Астраханский предприниматель обвиняется в хищении 2,6 млн рублей

В Астрахани следственное управление МВД завершило расследование уголовного дела в отношении 58-летней женщины, обвиняемой в мошенничестве с причинением значительного и крупного ущерба (ч.ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба управления.

По версии следствия, с 2014 года по 2019 года предприниматель путем обмана и похитила более 2,3 млн руб. у восьми своих работников. Предположительно, она убедила их оформить кредиты в разных банках и передать ей полученные деньги, обещая самостоятельно вносить за них платежи, но спустя время перестала исполнять взятые на себя обязательства. Кроме того, злоумышленница продала коллегам по бизнесу три автолавки за 280 тыс. руб., на которые судебные приставы наложили ограничения на совершение регистрационных действий, однако она якобы не уведомила об этом покупателей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили для рассмотрения в суд.

Мария Шахрай