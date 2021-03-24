Для развития сети 4G Билайн в Воронеже ищет владельцев недвижимости

Для увеличения покрытия сети 4G, обеспечивающей мобильный интернет в Воронежской области, Билайн пригласил к сотрудничеству владельцев зданий, земельных участков и других видов недвижимости, готовых предоставить в аренду свои площади для размещения оборудования связи.

«Мы предлагаем собственникам недвижимости монетизировать простаивающие площади на чердаке, крыше, фасаде здания, - заявил руководитель департамента по развитию башенной инфраструктуры и аренды инфраструктуры Билайн Юрий Борисов. – Для размещения базовой станции требуется не более 8-10 квадратных метров. Эти объекты мы готовы рассмотреть как для нового строительства, так и для переезда с существующих площадок с коммерчески невыгодными условиями, поскольку иногда существующая стоимость аренды оказывается выше рыночной».

Для рассмотрения информации об объектах недвижимости собственник может обратиться в отдел аренды по телефону +7 (905) 053-31-86 или в любое время отправить заявку на электронный адрес EEMinakov@vrn.beeline.ru. Прежде чем начать работы по запуску новой базовой станции компания проводит экспертизу проекта с учетом санитарных и строительных норм, поэтому жители могут быть уверены в безопасности устанавливаемого оборудования.

Абоненты Билайн в Воронежской области все больше пользуются мобильным интернетом, и новые площадки под базовые станции помогут увеличить емкость сети.

Ранее оператор сообщал о масштабной программе развития сети 4G в Воронежской области, реализованной в 2020 году. За год покрытие сети 4G увеличилось более чем в 1,5 раза, а скорость мобильного интернета выросла в 2-3 раза.