В Казани подожгли опорный пункт полиции

В Казани мужчина с канистрой поджег здание опорного пункта полиции. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Инцидент произошел сегодня в казанском поселке Дербышки на улице Мира, 30. Площадь пожара составила 5 кв. м. Приехавшие на место ЧП пожарные потушили пламя в считаные минуты. Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога» (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Позже поджигателя удалось установить. На место ЧП выехали зампрокурора Татарстана Алексей Заика и прокурор Казани Олег Дроздов. Детали произошедшего уточняются.

Дмитрий Ларин, Казань