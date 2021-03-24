Финуправляющий не смог оспорить договор дарения квартиры основателя турфирмы «Мир» Сергея Бузько

Финансовый управляющий основателя турфирмы «Мир» Сергея Бузько Валентин Демидович не смог оспорить договор дарения квартиры. Как указано в материалах дела, в сентябре 2017 года Сергей Бузько подарил квартиру в Екатеринбурге на ул. Московская, д. 1 площадью 138,1 кв. м своей дочери. Однако через два года, в декабре 2019 года, суд по заявлению ООО «Базфорс» ввел в отношении господина Бузько процедуру реструктуризации долгов. В декабре 2020 года Валентин Демидович оспорил в суде сделку трехлетней давности. Он указал, что сделка причинила вред имущественным правам кредиторов основателя турфирмы «Мир», «выраженный в невозможности получения удовлетворения своих требований за счет подаренной квартиры».

«Вследствие дарения квартиры фактически произошло безвозмездное отчуждение ликвидного актива должника в преддверии его банкротства, в результате дарения имущества должника стало недостаточно для погашения его обязательств перед его кредиторами, а возможность кредиторов удовлетворить свои требования значительно снизилась»,— приводится позиция финуправляющего в материалах дела.

Однако арбитражный суд Свердловской области оснований недействительности сделки не усмотрел. Он указал, что эта квартира, если она будет возвращена в конкурсную массу, будет являться единственным жильем Сергея Бузько, а значит, на нее распространится исполнительский иммунитет и квартиру нельзя будет выставить на конкурсные торги. «Доводы финансового управляющего о наличии у Бузько С.М иного жилого помещения, пригодного для постоянного проживания (садовые домики в садоводческих товариществах) ничем не подтверждены и не опровергают доводы должника, что спорная квартира является для него единственным пригодным для постоянного проживания жилым помещением»,— указал суд.

По словам партнера MGP Lawyers Дениса Быканова, закон о банкротстве в действующей редакции не позволяет «заместить» единственное пригодное для постоянного проживания жилье, принадлежащее должнику, другой недвижимостью. «Это правило действует независимо от того сколь фешенебельным или роскошным не было бы такое жилье. Известное дело о попытке замены дорогой квартиры более дешевым вариантом, приобретенным на деньги кредитора против воли должника, было пересмотрено Верховным Судом РФ, который подтвердил, что закон не позволяет кредиторам осуществлять такие схемы. Возможность замены роскошного жилья более дешевым помещением без волеизъявления должника, находящегося в банкротстве, — это прерогатива законодателя»,— отметил он.

По мнению Дениса Быканова, сложно говорить о перспективах отмены или изменения судебного акта при оспаривании в вышестоящих инстанциях, «поскольку в данном деле могут быть установлены другие обстоятельства, свидетельствующие о наличии в собственности должника иного жилого помещения». «Однако, если такие факты не будут выявлены, то можно с уверенностью говорить о том, что основания для отмены определения суда невысокие. Ведь суд установил, что должник совершил сделку с имуществом, защищенным исполнительским иммунитетом, что ранее Пленум Верховного Суда РФ прямо санкционировал в своем постановлении №48 от 25.12.2018 (п. 4)»,— указал юрист.