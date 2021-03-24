В Переславле-Залесском назначен новый начальник полиции

На должность начальника полиции по городскому округу Переславль-Залесский Ярославской области назначен подполковник полиции Дмитрий Афонин, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. В сообщении отмечается, что представление нового начальника личному составу состоялось 23 марта в зале администрации городского округа. Представил подполковника начальник регионального УМВД России генерал-майор полиции Андрей Липилин.

Глава Переславля-Залесского Ирина Строкинова на своей странице в социальной сети «Вконтакте» поздравила Дмитрия Афонина с назначением на должность.

«От всей души поздравляю Дмитрия Владимировича с назначением. Желаю успехов в важнейшем деле обеспечения правопорядка и безопасности граждан нашего городского округа от преступных посягательств»,— написала госпожа Строкинова.

Дмитрий Афонин родился в городе Тутаеве Ярославской области. Ранее занимал должность начальника отделения полиции в Тутаевском районе. Последние два года Дмитрий Афонин служит в Переславле-Залесском. Занимал пост заместителя начальника ОМВД городского округа. Четыре месяца назад он был назначен исполняющим обязанности начальника ОМВД городского округа Переславль-Залесский.

Дарья Сабаева