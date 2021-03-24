На СКЖД перевозки вагонами-автомобилевозами выросли вдвое

За первые два месяца 2021 года вагоны-автомобилевозы в составе Северо-Кавказского филиала АО «ФПК» перевезли 625 транспортных средств, что вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Вагоны-автомобилевозы курсируют в составе поездов № 19/20 Ростов — Москва, № 641/642 Ростов — Адлер, № 101/102 Адлер — Москва, № 103/104 Адлер — Москва. Специализированный вагон может перевозить до четырех машин или до восьми мотоциклов.

Наталья Шинкарева