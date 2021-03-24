«Азимут» открывает авиарейсы из Белгорода в Краснодар и из Воронежа в Ростов-на-Дону

Авиакомпания «Азимут» запускает два новых направления из городов Черноземья. Об этом сообщила пресс-служба компании.

С 6 апреля запланированы рейсы из Белгорода в Краснодар. Полеты будут проходить по вторникам. С 18 апреля к ним добавятся воскресные рейсы, а с 6 мая — еще и полеты по четвергам. Вылет из Краснодара запланирован на 17:05, посадка в Белгороде в 18:35. Обратно самолет полетит в 19:25 и приземлится в Краснодаре в 20:55. Стоимость билетов начинает от 888 руб.

С 3 июня «Азимут» планирует соединить авиасообщение Воронеж и Ростов-на-Дону. Рейсы будут выполнять по понедельникам и четвергам. Из Ростова самолет вылетит в 13:15, в Воронеж прибудет в 14:20. Обратный полет начнется в 15:05 с посадкой в 16:10. Стоимость билетов начинается от 1,5 тыс. руб.

Александр Прытков