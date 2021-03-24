Плати живо

Городские власти завершают эксперимент по бескондукторной работе ряда маршрутов через два месяца после начала. Финансовые итоги работы таких маршрутов пока не раскрываются. По данным “Ъ-Прикамье”, число безбилетников на них не превысило 20%, что сопоставимо с расходами на содержание персонала. Эксперты “Ъ-Прикамье” разошлись во мнениях по поводу дальнейшей судьбы одного из важных этапов городской транспортной реформы. Одни предрекают рост числа безбилетников, другие считают, что сбор штрафов может компенсировать убытки.

Мэрия Перми вчера сообщила о завершении эксперимента, когда ряд маршрутов общественного транспорта работал без кондукторов. С 1 апреля на автобусные маршруты №4 и 80, а также на трамвайный маршрут №6 вернутся кондукторы, заявили в мэрии.

Напомним, в рамках реформы общественного транспорта городские власти предполагают в перспективе отказ от работы кондукторов. По замыслу чиновников, это может привести к экономии средств городского бюджета. Напомним, что с 2019 года средства от проезда поступают не перевозчикам, а напрямую в бюджет. Перевозчики лишь получают средства за отработанные авточасы. Убытки отрасли, по итогам 2020 года, превысили 2 млрд руб. Эффект от отказа услуг кондукторов (при 10%-ном количестве безбилетников) оценивался примерно в 500 млн руб. Количество кондукторов, работающих в Перми, почти 2 тыс. человек.

Эксперимент начался с 1 февраля и сопровождался жалобами населения на плохую работу автоматических валидаторов. Вчера в мэрии не стали комментировать итоги эксперимента, отметив, что их подведение будет вестись по нескольким критериям (техническая готовность системы: программное обеспечение, учитывающее все особенности платежных систем города; готовность оборудования к приему разных типов безналичной оплаты и стабильной работе на протяжении всего маршрута). Помимо технической стороны вопроса, будут проанализированы экономическая и социальные стороны отказа от кондукторского штата, рассказали в мэрии.

По данным “Ъ-Прикамье”, заметного экономического эффекта эксперимент не принес. На его старте городские власти предполагали рост числа безбилетников на «пилотных» маршрутах до 20%. В итоге число безбилетников приблизилось к этому показателю, но не превысило его. При этом убытки от 20% безбилетников как раз составляют фонд оплаты труда кондукторов.

По информации “Ъ-Прикамье”, судьбу почти 2 тыс. человек мэрия собирается решить, изначально посовещавшись с краевыми властями. С одной стороны, работа для значительного количества пермяков может как минимум не увеличить безработицу. С другой стороны, можно снижать убытки отрасли — путем улучшения работы технических средств по приему платежей, а также более продуктивной работой ревизоров. «Кондукторы — это идея частных перевозчиков, появившаяся в эпоху глобальных неплатежей в конце ХХ века. В советское время транспорт функционировал без них, и все было хорошо»,— отметил один из собеседников, близких к городской власти.

Пермский перевозчик Александр Стерлягов отмечает, что безбилетники будут существовать всегда, но у властей есть все возможности сократить их количество, тем самым добившись более значительного экономического эффекта от реформы. При этом он приводит в пример платные парковки в Перми, где штрафы от несознательных автолюбителей соизмеримы с доходами от платежей добропорядочных пользователей парковки. По его мнению, основная проблема — не выявить «зайца», а заставить его заплатить по исполнительному листу, и здесь нужна координация со службой судебных приставов.

Напомним, штраф за безбилетный проезд в Перми составляет 500 руб. Минтранс края недавно предлагал увеличить его до 1 тыс. руб., но краевые депутаты в выборный год не одобрили эту идею.

Игорь Сасунов, директор пермского филиала компании «АвтоМиг» (один из участников эксперимента), подтвердил “Ъ-Прикамье”, что доля безбилетников на беcкондукторных рейсах составила 20%. Участник рынка отмечает, что перевозчику безразлично — ездит его автобус с кондуктором или нет: «Мы лишь получаем авточасы. Соберем мы за день 1 млн руб. выручки или 1 руб.— нам без разницы. Мы все отдаем в бюджет»,— добавил он.

В то же время перевозчик счел эксперимент успешным и предлагал городу продлить его до 1 июля. Господин Сасунов полагает, что можно снизить убытки бюджета от безбилетников до нуля — для этого требуется увеличить число контролеров, решить проблему с валидаторами, наладить продажу в автобусах разовых билетов.

Глава комиссии пермской гордумы по транспортной реформе Александр Филиппов, напротив, считает, что если внедрить эксперимент повсеместно, то количество безбилетников будет больше 20%. «Все-таки по этим маршрутам шло оповещение в СМИ о работе ревизоров»,— отметил парламентарий. Он предлагает продолжить «мониторить ситуацию», «искать мотивацию для жителей для добросовестной оплаты, в том числе и через упрощение самооплаты».

Дмитрий Астахов