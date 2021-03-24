Вынесен приговор группе обнальщиков с участием руководителей Южного регионального банка

Сегодня в московском Пресненском районном суде огласили приговор фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). В списке фигурантов дела было 12 человек, в их числе председатель совета директоров и фактический владелец Южного регионального банка (ЮРБ) Владимир Ковригин и заместитель управляющего московским филиалом этого кредитного учреждения Юлия Малякшина.

Как ранее писал “Ъ”, банкира вместе с заместителем управляющего филиалом задержали в столице в 2017 году. Оперативно-разыскные мероприятия проводились сразу в трех регионах — Москве, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. По данным следствия, участники группировки занимались незаконным обналичиванием и выводом денежных средств за границу, таким образом из страны было выведено более 800 млн руб., а сами обнальщики смогли заработать как минимум 100 млн руб.

Как сообщили “Ъ-Юг” в пресс-службе Пресненского суда, большинство участников группировки получили от двух с половиной до трех лет лишения свободы с признанием наказания отбытым в связи с зачетом в срок времени нахождения под домашним арестом. Двое получили по три года условно.

В отношении Владимира Ковригина судебное производство было прекращено в связи с его смертью.

Вадим Водолазов