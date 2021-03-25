Во имя прошлых и будущих побед

Угольная компания «Разрез Майрыхский» (входит в холдинг «КОУЛСТАР») продолжает начинание экс-главы Хакасии Виктора Зимина по поддержке волейбола в регионе. В этом году предприятие впервые выступило спонсором межрегионального турнира среди девушек 2005-2006 годов рождения памяти В. Зимина, который состоится 22-25 апреля в селе Белый Яр Алтайского района.



Волейбол для республики без преувеличения знаковый вид спорта. История больших побед началась в неизвестном за пределами региона селе Белый Яр. Тренер, а ныне вице-президент Федерации волейбола Хакасии Ирина Золотухина собрала команду девочек «Надежды Хакасии» еще в 2007 году. Начинали в мало приспособленном для занятий помещении – зале профтехучилища № 20. Сегодня игроки топового уровня, начинавшие тогда в «Надеждах», вспоминают – зал был больше похож на гараж. Сами девчонки также мало понимали, какой путь перед ними открывает спорт.

Заразить детей игрой смогла Ирина Золотухина. Она вспоминает, как поставила перед ребятами кубок, объяснила, что для побед нужно много трудиться, спросила – готовы ли, пойдете за этим кубком? У девчат тогда загорелись глаза. Тогда и началась большая игра. Продолжая заниматься в непригодном для этого помещении, где приходилось выкраивать время в графике для тренировок, Золотухина постоянно пыталась выбить для команды новый зал. Команда уже показывала первые результаты, а тренировки проводила в «гараже».

Сегодня волейболистки из хакасского села Белый Яр играют на самых престижных международных турнирах. А ведь более десяти лет назад детская команда начинала тренироваться, даже не имея собственного зала



Ситуация изменилась в 2009 году, когда главой республики стал Виктор Зимин. Он и поддержал команду, поверил в нее. В том году воспитанники Золотухиной взяли первое место на первенстве Сибири по волейболу, в мае этого же года волейболистки взошли на высшую ступеньку пьедестала республиканской спартакиады учащихся. Виктор Михайлович уже тогда разглядел в команде из Белого Яра потенциал – он не просто обещал, но вникал в нужды спортсменов. И вот в первый же год своего губернаторства объявил о строительстве спортивного зала в селе.

«Помню этот момент как сейчас. Это было очень трогательно и волнующе. Выслушав министра, глава Хакасии Виктор Зимин сказал, что для этих детей и этих людей, делающих из них чемпионов, в Белом Яре будет построен спортивный комплекс. Наши дети просто кричали от восторга. Обещания воплотились в действительность: первого августа была заложена символическая капсула на территории местного сельского стадиона. А первого декабря 2011 года мы уже праздновали открытие спортзала. За это мы бесконечно благодарны министру спорта Валерию Денщикову и главе Хакасии Виктору Зимину. Наконец-то осуществилась давняя мечта: наш труд заметили, а ребятишкам предоставили возможность заниматься в достойных условиях», – вспоминает Ирина Золотухина.

Зал площадью более 700 квадратных метров оборудован в соответствии со всеми требованиями. Здесь есть площадка для волейбола, где можно принимать турниры самого высокого уровня, раздевалки, тренажерный зал, кафе и т. д. Здесь имеют возможность заниматься жители близлежащих поселков, притом не только волейболом. Несколько сотен юных спортсменов – воспитанников муниципальной ДЮСШ и республиканской ДЮСШОР занимаются здесь также легкой атлетикой и баскетболом.

Тогда Белый Яр официально превратился в столицу республиканского волейбола. Первый значимый результат показали в том же году – победа на первенстве России среди профсоюзов в Анапе. Хакасским девушкам противостояли 30 сборных со всей страны. В 2012-м впервые победили в зональном этапе первенства России среди команд СФО и ДФО. С тех пор девчонки еще ни разу не уступили это звание. Далее были успешные полуфинальные игры.

Заразить детей игрой смогла тренер Ирина Золотухина

Затем юные хакасские волейболистки взяли серебро первенства России в 2013 году. Это был настоящий триумф. Костяк сборной республики составили белоярские воспитанницы. Тот год также запомнился тем, что команда стала олимпиоником Международных детских игр «Спорт. Искусство. Интеллект». К слову, ребята показали себя с лучшей стороны не только в области спортивных достижений, но и в остальных направлениях конкурса. Череда ярких и значимых побед продолжилась в 2015 году – в Московской области завоевано первенство страны.

Все эти годы Виктор Зимин продолжал поддерживать команду. Был подарен комфортабельный автобус – для поездок на соревнования и сборы. В апреле 2015 года в республике торжественно при участии министра обороны Сергея Шойгу открыли отделение армейского клуба ЦСКА. Уже под армейским знаменем команда «ЦСКА-Хакасия» стала победителем VI Международных спортивных игр «Дети Азии», которые прошли в 2016 году в Якутске. Это своеобразная детская Олимпиада – победа здесь особенно значима. Таких результатов ребята не достигали ранее никогда.В мае 2019-го на первенстве России по волейболу среди девушек до 15 лет команда взяла золото.

Сегодня соревнования самого высокого уровня проводятся и в самом Белом Яре – сюда съезжаются спортсмены из других российских регионов. Благо в 2015 году опять же при поддержке Виктора Зимина открылась комфортная гостиница, которая позволяет разместить команды со всеми удобствами.

Белый Яр стал столицей волейбола Хакасии благодаря упорству спортсменов и стараниям экс-главы республики Виктора Зимина

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Сарычева рассказала, что ее особенно поразили горящие глаза ребят и тренеров: «Меня захлестнули чувства, когда вошла в этот зал. Это искренние лица. Светящиеся глаза. Самой захотелось вернуться на площадку, скинув несколько десятков лет. Это огромная заслуга всего тренерского коллектива и руководства. Не все так отдаются своей профессии, как наши тренеры».

Директор разреза «Майрыхский» Максим Виноградов отметил, что для компании важна поддержка действительно значимых общественных инициатив в регионе присутствия: «Мы понимаем, что женский волейбол – это большой, значимый проект для республики. Также для нас во всех начинаниях важна преемственность. Именно поэтому «КОУЛСТАР» продолжает инициативы бывшего главы Республики Хакасия по поддержке спорта в память о нем и во имя будущих спортивных побед».

Серия спортивных побед продолжается и по сей день. В марте этого года сборная России победила на играх Восточно-Европейской волейбольной зональной ассоциации среди девушек до 16 лет. В составе команды победу праздновали и спортсменки из Хакасии – Анна Погорельченко и Ксения Завгородняя. В соревнованиях участвовали волейболистки из России, Украины, Грузии, Эстонии, Беларуси, Польши, Литвы, Латвии. Тогда же младший состав команды Хакасии вышел в финал первенства России.

Впрочем, самое главное, чего удалось добиться, считает Ирина Золотухина, это создание массовости в спорте: «Спорт – это основа профилактики детских девиаций, это закалка характера. Самое важное то, что наши воспитанники становятся полноценными гражданами своей страны, зрелыми личностями».