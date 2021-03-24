К образовательному проекту «Электродвижущая сила Югры» присоединились «Россети Тюмень»

В Ханты-Мансийске прошла торжественная церемония подписания соглашения между компанией «Россети Тюмень» с департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры и тремя крупнейшими вузами региона — Нижневартовским, Сургутским и Югорским госуниверситетами. Стороны договорились об участии энергокомпании в образовательном проекте «Электродвижущая сила Югры» («ЭДС Югры»), говорится в сообщении пресс-службы «Россети Тюмень».

«ЭДС Югры» — проект сетевого взаимодействия между учебными заведениями и предприятиями ТЭК Ханты-Мансийского автономного округа. Он предполагает единую современную образовательную программу и практическое обучение в лабораториях партнеров и на предприятиях всего региона. В его реализации запланировано участие более 10 крупнейших работодателей, в том числе «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпромнефть». «"Электродвижущая сила Югры" позволит создать образовательную среду для подготовки будущих энергетиков, повысить личную заинтересованность студентов в высоких результатах и обеспечить предприятия ТЭК Югры высококвалифицированными и мотивированными специалистами»,— говорится в сообщении.

«В рамках нашего комплексного взаимодействия с высшим и средними учебными заведениями региона мы выстроили систему непрерывного образования "школа–вуз–предприятие". За последние три года более 100 югорских студентов прошли практику на наших объектах, 60 приняли участие в движении студотрядов, 10 выпускников вузов региона уже работают в компании»,— отметил и. о. заместителя генерального директора – руководителя аппарата «Россети Тюмень» Исламбек Казбеков.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети». Территория обслуживания составляет около 1,5 млн кв. км, включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Алексей Буров