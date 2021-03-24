Трое ростовчан арестованы по подозрению в мошенничестве со страхованием автомобилей

В Ростове-на-Дону в отношении троих участников организованной группы возбуждено уголовное дело в мошенничестве со страхованием автомобилей (ч. 2 ст. 159.5 УК РФ). Об этом “Ъ-Юг” сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, злоумышленники имитировали ДТП, а затем по поддельным документам получали выплаты по ОСАГО от страховых компаний. «Для преступной деятельности они подыскивали людей с машинами, либо проводили инсценировку на собственных автомобилях. Предварительная сумма ущерба составляет более 30 млн руб. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде ареста»,— рассказал источник.

Наталья Шинкарева