Средний размер лимита по кредитным картам нижегородцев снизился на 3,6%

В Нижегородской области средний размер лимита по кредитным картам составил 63,58 тыс. руб. в феврале 2021 года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Показатель снизился на 3,6% по сравнению с уровнем прошлого года.

В большинстве регионов размер лимита по кредитным картам в феврале увеличился — в среднем в России он вырос на 4% до 68,9 тыс. руб. Заметнее всего средний размер лимита вырос в Алтайском (+14,4%, 59,22 тыс. руб.) и Краснодарском (+14,1%, 62,78 тыс. руб.) краях и Тюменской области (+13%, 72 тыс. руб.). Кроме Нижегородской области, снижение среднего лимита по кредитным картам зафиксировали в Саратовской (-8,7%, 58 тыс. руб.) и Оренбургской (-8,6%, 59,5 тыс. руб.) областях, в Москве (-5,1%, до 101,6 тыс. руб.) и Новосибирской области (-3,1%, 65 тыс. руб.).

Анастасия Еремина