Челябинская область вновь вошла в пятерку самых грязных регионов

По итогам зимы 2020-2021 годов Челябинская область заняла 82 место в национальном экологическом рейтинге, составленном общественной организацией «Зеленый патруль». По сравнению с осенью прошлого года регион поднялся на одну строчку, а за год – на две. Сводный экологический индекс по сравнению с зимой 2019-2020 годов вырос с 43 до 47 единиц из 100. Для сравнения у лидера списка – Тамбовской области он составляет 76.

Экологический рейтинг регионов РФ формируется на основе жалоб жителей, сводок МЧС, публикаций в СМИ, статистики, информации органов власти и предприятий. До лета 2020 года Челябинская область стабильно занимала предпоследнее или последнее места в списке. Природоохранный индекс региона, характеризующий состояние окружающей среды, по-прежнему очень низкий – 27 из 100 (21 год назад). Наилучшие показатели демонстрирует социально-экологический индекс – 64 (61).

Кроме Челябинской области в пятерке аутсайдеров рейтинга Иркутская и Омская области, Красноярский и Забайкальский края. Лидерами стали Тамбовская и Белгородская области, Республика Алтай, Курская область и Алтайский край.