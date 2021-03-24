Warner Music Group купила лейбл Эмина Агаларова

Warner Music Group приобрела российский инди-лейбл Zhara Music, контракты с которым есть в том числе у таких артистов, как Моргенштерн, HammAli & Navai и Dava. Согласно планам компании, лейбл проведет ребрендинг и станет российским подразделением звукозаписывающего лейбла Atlantic Records, входящего в группу Warner Music. Сумма сделки не называется.

Компания Zhara Music была основана в 2018 году бизнесменами и музыкантами Эмином Агаларовым и Бахтияром Алиевым, известным под псевдонимом Bahh Tee. Господин Алиев возглавит Atlantic Records Russia в качестве генерального продюсера.

«Warner Music Group приобрел российский инди-лейбл Zhara Music. В результате сделки лейбл проведет ребрендинг, чтобы продолжить свою успешную деятельность в качестве Atlantic Records Russia и влиться в глобальную сеть Warner Music. Артисты Zhara Music уже известны в Китае и на Ближнем Востоке, и международное присутствие Warner Music поможет их дальнейшей популяризации в мире»,— говорится в сообщении пресс-службы Warner Music Russia.