Прокуратура на Кубани оштрафовала за нарушения двух начальников ИК

Краснодарская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Краснодарского края уличила руководителей колоний № 3 и № 9 УФСИН по Краснодарскому краю в многочисленных нарушениях требований уголовно-исполнительного законодательства. Суд признал их виновными и присудил каждому штраф в размере 2 тыс. руб., сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее в целях устранения выявленных нарушений начальникам исправительных колоний уже было внесено представления об устранении нарушений закона, но в ходе контрольной проверки установлено, что мер для устранения принято не было. Какие именно были выявлены нарушения законодательства, в прокуратуре не уточняют.

Руководители исправительных учреждений были признаны виновными в невыполнении законных требований прокурора (ст. 17.7 КоАП РФ). В настоящее время нарушения устранены в полном объеме.

Василий Хитрых