Наталья Табаринцева: «Бизнес размораживает инвестиционные проекты»

В период пандемии ВТБ выступил проводником господдержки для бизнеса. Львиная доля оказанной помощи пришлась на малый бизнес, что позволило предпринимателям сохранить свое дело, а банку – нарастить пул клиентов. О реализованных кейсах, цифровой трансформации и ситуации в бизнесе рассказала управляющий ВТБ в Красноярском крае Наталья Табаринцева.



– Наталья Григорьевна, трансформационный 2020 год изменил векторы развития всех без исключения сфер. Какие тренды в новых реалиях были ключевыми для банковского рынка?

– Год не был простым и во многом стал стресс-тестом для отраслей, компаний и людей. Банковский сектор в целом и банк ВТБ в частности был на передовой самых важных процессов, а потому 2020-й прошел в режиме «год за десять». Среди многочисленных особенностей этого периода выделю несколько основных. Первое – рекордно низкие ставки по всем видам кредитных продуктов. Это стимулировало интерес клиентов и к оформлению новых займов, и к рефинансированию действующих. Активную поддержку банковскому рынку с помощью льготных госпрограмм оказало государство – речь в первую очередь об ипотеке.

Второй тренд – рост значимости и популярности цифровых каналов. Движение встречное: банки серьезно ускорили их развитие, а клиенты активно осваивали цифровые возможности.

В 2020-м банки сделали фокус на своевременную поддержку клиентов – как физических, так и юридических лиц. Поддержка предприятий, пострадавших от пандемии, стала одним из основных трендов года. Для бизнеса было реализовано несколько госпрограмм, самыми важными в первую очередь были программы поддержки занятости: кредитования на возобновление деятельности под 2 % годовых (постановление Правительства РФ № 696) и кредитования на выплату заработной платы (постановление № 422). Кроме того, было несколько льготных инструментов реструктуризации действующей кредитной задолженности. Все этим меры помогли предпринимателям вернуться к работе и поступательному восстановлению и развитию бизнеса.

– На малом бизнесе пандемия сказалась наиболее существенно. Как ВТБ адаптировал работу с этим сегментом?

– Работали очень активно, предложив поддержку как в рамках госпрограмм, так и собственные меры. Существенный нюанс: многие из таких клиентов – предприятия общепита, сферы услуг, розничной торговли, фитнеса – приходили в банк именно за господдержкой. Однако, кроме помощи в сложной ситуации, банк предложил бизнесу и другие ценности – экспертизу, индивидуальный подход независимо от масштабов компании, индивидуальное обслуживание с закрепленным клиентским менеджером и комплексный взгляд на решение задач бизнеса в целом.

Готовность ВТБ вникать в ситуацию клиента, предлагать индивидуальные решения стала основой для долгосрочного сотрудничества – все эти клиенты и сейчас обслуживаются в банке. Сработал принцип win-win: бизнес получил поддержку и экспертизу, банк – новых клиентов. Косвенно это можно оценить по динамике открытия расчетных счетов как начальной ступени сотрудничества с банком. Среди клиентов малого бизнеса прирост за год составил около 50 %, а портфель банка в сегменте малого бизнеса увеличился за год на 57 %.

– Всем ли компаниям удалось успешно пройти период турбулентности?

– Среди наших клиентов, воспользовавшихся господдержкой – а это 425 компаний и предпринимателей, условия программы были нарушены только в одном случае. Остальные клиенты успешно прошли контрольный этап в декабре. И это объяснимо: обращаясь за поддержкой, предприниматели четко рассчитывали свои силы и грамотно распоряжались полученными ресурсами.

2020 год ярко подсветил важнейшую особенность предпринимательского мышления – умение найти выход даже из тупиковых ситуаций. Яркий пример: компания из сферы спорта. Не имея возможности работать и зарабатывать, она сделала ставку на продажу франшизы. Расчет оказался верным: понимая, что пандемия не навсегда, инвесторы со свободными средствами вкладывали их на перспективу. Этот кейс – один из примеров. Предприятия общепита, к примеру, развивали доставку: заказы развозили все, кто не занят в производстве, включая руководство. Чтобы сохранить бизнес, наши клиенты оптимизировали свои расходы, а аккумулированные за счет господдержки собственные ресурсы направляли на поддержание текущей работы. Совокупность действий, проактивность бизнеса, государственная и банковская поддержка помогли справиться со сложностями.

С постепенным снятием ограничений многие компании малого бизнеса выходят на допандемийный уровень. Более того, бизнес демонстрирует уверенность в завтрашнем дне. Предприниматели возвращаются к отложенным планам, размораживают инвестиционные проекты. Среди текущих проектов, которые рассматривает банк в сегменте малого бизнеса, 60 % – это инвестиционное кредитование. Сфера интересов – покупка спецтехники, недвижимости, строительство производственных объектов. Жизнь продолжается!

– ВТБ традиционно поддерживает знаковые проекты регионального бизнеса. Какими результатами был отмечен 2020 год?

– В рамках контракта ООО «Лизинговая компания «Дельта» и АО «КрасАвиа» банк профинансировал покупку двух пассажирских самолетов ATR 72-500 на сумму 866 млн руб. Общая сумма сделки составила 1,2 млрд руб.

ВТБ не просто выступил финансовым партнером проекта, но и принял участие в структурировании сделки. Готовность решать задачи любой сложности позволила банку стать связующим звеном между сторонами-участниками и реализовать для Красноярского края сделку, результатом которой стало более доступное для населения авиасообщение с районами Крайнего Севера.

– Как в 2020 году изменились ключевые финансовые показатели банка в регионе?

– Совокупный кредитный портфель ВТБ в Красноярском крае и Республике Хакасия по итогам 2020-го вырос на 11 % и составил 114,7 млрд руб. Портфель привлеченных средств увеличился на 22 %, достигнув 88,6 млрд руб. Драйвером роста розничного бизнеса стала ипотека. На нее приходится 60 % кредитного портфеля. В корпоративном сегменте портфель кредитов увеличился на 14 %.

– Сегодня все больше отраслей возвращается к привычной работе, но нацеленному на рост бизнесу не обойтись без поддержки. Какие инструменты предлагает ВТБ?

– Есть несколько действующих госпрограмм, направленных на развитие бизнеса. Очень актуальна «Программа 1764», в рамках которой субъекты МСП из 20 приоритетных отраслей могут получить льготное кредитование по ставке не выше 7 % годовых. Эти средства могут быть направлены на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств или рефинансирование ранее выданных кредитов.

Компании, не относящиеся к приоритетным отраслям, в том числе автодилеры, лизинг, транспортная логистика, могут получить льготные ресурсы на развитие по новой «Программе стимулирования» МСП. В нашем портфеле уже несколько таких кейсов. Также активно работаем по программам совместно с Фондом развития промышленности, Минпромторгом, Министерством цифрового развития.

Сейчас проводится отбор банков для участия в новой «Программе 2186», направленной на субсидирование инвестиционных проектов в Арктической зоне. Рассчитываем на участие, поскольку это позволит нам предложить льготные ресурсы на развитие бизнесу Норильска, Дудинки, Туруханска, с которым мы активно работаем не первый год.

– 9 марта ВТБ запустил прием заявок по новой госпрограмме кредитования на восстановление предпринимательской деятельности. Какие возможности она дает?

– Программа адресована предприятиям, ранее получившим кредиты по госпрограмме 696 на возобновление деятельности и состоящим в специальных реестрах НКО или ведущих деятельность в одной или нескольких отраслях, требующих поддержки (согласно постановлению Правительства РФ № 279). Заемные средства предоставляются под 3 % годовых и могут быть направлены на расходы, связанные с осуществлением любой предпринимательской деятельности, включая выплату заработной платы работникам, платежи по процентам и по основному долгу по действующим кредитным договорам.

Отсрочка по уплате процентов и основного долга предоставляется в течение первых шести месяцев, а заявки принимаются по упрощенному пакету документов. Возможно и кредитование без залога. Программа особенно актуальна для отраслей, работа которых зависит от текущих санитарных ограничений, а значит, они все еще нуждаются в дополнительной поддержке. К примеру, туризм и гостиничный бизнес, сфера искусства и кинотеатры, санаторно-курортные услуги.

За первую неделю после объявления старта приема заявок мы одобрили заявки компаниям малого бизнеса на сумму свыше 320 млн руб. Среди них – компании общепита, фитнес-услуг. Обращения продолжают поступать.

– Цифровая трансформация бизнес-процессов стала одним из главных трендов банковского рынка. Как эту работу выстраивает ВТБ?

– Цифровизация лежит в основе стратегии банка, принятой в 2019 году. Как показало время, фокус на «цифру» сделан абсолютно правильно. Именно в сервисах, а не в продукте на банковском рынке сегодня разворачивается основная конкурентная борьба. Мы должны быть там, где удобно нашему клиенту, должны быть быстрыми, доступными и понятными клиенту.

В 2020 году ВТБ предложил малому и среднему бизнесу несколько новых цифровых продуктов. Предприниматели региона получили возможность вести бухгалтерию и налоговый учет для ИП, а также решать вопросы, связанные с бухгалтерией, с помощью квалифицированных специалистов в мобильном приложении «Цифра» – в сервисе зарегистрировалось 2 300 предпринимателей. Дистанционно решить вопросы обслуживания можно в новом мобильном банке «ВТБ Бизнес Lite». Еще одним сервисом, «ВТБ Бизнес QR», уже пользуются более 560 предпринимателей региона. С его помощью клиенты небольших торговых точек могут оплачивать покупки со смартфона через приложение. Для дополнительной поддержки малого и среднего бизнеса ВТБ запустил информационно-образовательный портал «Ближе к делу». Обучение на нем уже прошли 3,5 тысячи предпринимателей, зарегистрированных в Красноярском крае и Хакасии.

– Приведет ли активное развитие цифровых сервисов к сворачиванию традиционных каналов работы, в первую очередь офисов банка?

– Цифровизация в конечном итоге является частью глобальной задачи: удобства и качества банковского обслуживания. Поэтому о сокращении офисов речи не идет. Напротив, понимаем, что части наших клиентов удобнее приходить в офис – стараемся стать ближе и к ним. Так, в 2020 году новые современные офисы ВТБ были открыты в Лесосибирске и Черногорске. В планах на 2021 год – открытие новых офисов в Канске, Красноярске и Абакане.