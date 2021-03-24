Уголовное дело депутата тамбовской облдумы Алексея Жирнова дошло до суда

Управление СКР по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении депутата областной думы, сообщили в ведомстве. По данным источников “Ъ-Черноземье” в силовых структурах региона, речь идет об Алексее Жирнове.

Работающий в облдуме на постоянной основе господин Жирнов подозревается в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). По версии следствия, депутат фиктивно трудоустроил на должность своего помощника знакомого, который до марта 2020 года «фактически свои профессиональные обязанности не исполнял». В ведомстве отметили, что он более трех лет отдавал зарплату Алексею Жирнову: «Сначала наличными, а затем передал ему банковскую карту с паролем доступа».

Сумму похищенных средств следствие оценило в 700 тыс. руб. Схема хищения была выявлена при участии регионального управления ФСБ. Уголовное дело в отношении депутата было возбуждено в марте 2020 года.

Владимир Зоркий