В Ханты-Мансийске митрополия построит мемориал в память о жертвах репрессий

Ханты-Мансийская митрополия построит в Ханты-Мансийске мемориальную часовню в память о жертвах репрессий, сообщил на пресс-конференции митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. По его словам, за постройку мемориала высказались 12 тыс. жителей округа.

«Мы вчера встречались с архитектором организации, которая будет заниматься проектированием мемориальной часовни. И, конечно, желание жителей: ко мне поступило 12 тыс. обращений с подписями за то, чтобы такой мемориал был. На самом деле, это очень важный вопрос: память наших предков, память наших жителей, которые сегодня живут на этой земле, в том числе в Ханты-Мансийске»,— сказал митрополит Павел. Он добавил, что, по официальным данным, в Ханты-Мансийске в годы репрессий было расстреляно 598 человек, всего в ХМАО было репрессировано более 1,9 тыс. человек.

По словам митрополита, архитектурный проект мемориала уже утвержден администрацией Ханты-Мансийска. Мэрия издала приказ о выделении земельного участка для постройки часовни. «Мы уже готовим проект, и я надеюсь, что в этом году мы полностью решим вопрос с проектом и концепцией»,— сказал он.

Михаил Мананников