В Воронеже девелопер Антон Евсеев купил часть рынка «Южный» за 36 млн рублей

Девелопер Антон Евсеев выкупил на торгах часть бывшего муниципального рынка «Южный» в Левобережном районе Воронежа. Об этом со ссылкой на аукционную документацию сообщил портал DeFacto.

Имущественный комплекс продавался 25 лотами. В том числе в них были включены земельный участок площадью 8,4 тыс. кв. м, на котором и расположен рынок, нежилые помещения, павильон, киоск, туалет, гараж и асфальтовое замощение на 4,7 тыс. кв. м. Антон Евсеев купил «Южный» по начальной цене — 35,9 млн руб.

О планах по приватизации рынка мэрия Воронежа сообщила в 2016 году. Через четыре года администрация начала продажу объекта. Изначально имущество было оценено в 49,6 млн руб., однако в феврале мэрия отменила эти торги. Причиной стал самовольно размещенный объект на одном из участков.

Подробнее о приватизации «Южного» читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Александр Прытков