Продажи Skoda в 2020 году превысили 1 млн автомобилей

Компания Skoda отчиталась об итогах 2020 года, по ходу которого чешский автопроизводитель продал по всему миру более 1 млн автомобилей.

Как отмечают в Skoda, несмотря на пандемию коронавируса и вызванные ей остановку производства на 39 дней и нарушения международных каналов продаж, в первом полугодии продажи составили 426,7 тыс. автомобилей, а во второй половине 2020 года — 578,1 тыс. машин. Для Skoda 2020 год стал седьмым подряд годом с продажей более 1 млн автомобилей.

«Команда Skoda продемонстрировала удивительную стойкость и гибкость в чрезвычайно сложных условиях. В Европе мы даже смогли увеличить долю рынка компании до 5,4%, что в еще большей степени укрепило наши позиции в качестве одного из ведущих брендов в массовом сегменте, — отметил председатель совета директоров Skoda Томас Шефер. — Мы систематично модернизировали модельный ряд Skoda, запустив новое поколение Octavia, и продолжили работу в рамках нашей кампании по развитию электромобильности, представив миру свой первый полностью электрический кроссовер Enyaq iV. В течение следующих пяти лет мы инвестируем около 2,5 млрд евро в технологии будущего для обеспечения уверенной трансформаций нашей компании».

Выручка от продаж Skoda в 2020 году составила 17,1 млрд евро (что, на 13,8% – 19,8 млрд евро — меньше, чем в 2019 году), операционная прибыль достигла 756 млн евро (на 54,5%, 1,66 млрд евро меньше, чем в 2019-м), а рентабельность продаж снизилась на 4,4% при одновременном снижении производственных расходов более чем на 550 млн евро.