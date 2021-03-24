В Ейске приостановлен второй этап конкурса по отбору претендентов на кресло главы города

В Ейске приостановлено проведение второго этапа конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ейского городского поселения. Информация об этом появилась на сайте администрации муниципалитета. Основанием послужило определение Ейского городского суда от 22 марта 2021 года (суть определения не поясняется).

В ходе второго этапа комиссия должна была оценить профессиональные и личностные качества пяти претендентов на должность главы Ейска.

По информации депутата горсовета Павла Пикты, 22 марта один из кандидатов обратился в Ейский городской суд с административным исковым заявлением о признании незаконным решения городского Совета от 17 марта 2021 года, которым было изменено положение о назначении конкурса.

Как писал “Ъ-Кубань”, 17 марта 2021 года в Ейске прошла чрезвычайная комиссия горсовета из-за срыва заседания комиссии по выборам главы города. В ходе сессии рассматривали два вопроса. Первый касался внесения изменений в решение Совета Ейского городского поселения от 15 декабря 2020 года «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ейского городского поселения Ейского района». Второй - внесения изменений в решение горосовета от 25 декабря 2020 года «О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ейского городского поселения Ейского района».

Должность главы Ейска стала вакантной 25 декабря 2020 года, когда депутаты Ейского городского поселения единогласно проголосовали за досрочную отставку главы города Валерия Кулькова.

Наталья Решетняк