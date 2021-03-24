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Афипский НПЗ наращивает инвестиции в природоохранные мероприятия

Планируется, что в течение 2021 года ООО «Афипский НПЗ» (управляется АО «ФортеИнвест» Саида Гуцериева, входит в группу «САФМАР») вложит в мероприятия, направленные на защиту окружающей среды, свыше 5 миллиардов рублей.

В 2021 году основную часть инвестиций предполагается направить в водоохранные мероприятия, в том числе, в строительство новых локальных очистных сооружений. Проект реализуется в рамках технической модернизации производства.

Введение ЛОС в эксплуатацию позволит предприятию существенно снизить факторы антропогенной нагрузки предприятия на окружающую среду.

Новый объект заводской инфраструктуры обеспечит возможность более эффективно очищать сточные воды, в результате чего они могут быть повторно вовлечены в производство. Таким образом, в водоемы будет уменьшен объем сбросов, а их качество улучшится.

Широкая работа в 2021 году будет проведена и в других направлениях природоохранной деятельности.

Например, в рамках реализации утвержденного Плана организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества атмосферного воздуха санитарным правилам, намечено, что 113 специалистов Афипского НПЗ повысят квалификацию в сфере экологической безопасности.

Также в текущем году планируется проведение инвентаризации производственных отходов и актуализация лицензии ООО «Афипский НПЗ» на право обращение с отходами.

Предполагается, что летом пройдет чистка шламонакопителей. Цель этой процедуры - поэтапный отказ от их эксплуатации и, как следствие, снижение техногенной нагрузки на окружающую среду.

Кроме того, продолжится реализация некоторых мероприятий, стартовавших в 2020 году. В частности, в связи с принятым планом модернизации предприятия будет проводиться работа по пересмотру проекта санитарно-защитной зоны.

В числе мероприятий по охране атмосферного воздуха предусмотрен мониторинг качества воздуха, промышленных отходов производства, прогнозирование и расчет неблагоприятных метеоусловий и так далее.

Отметим, что ООО «Афипский НПЗ» традиционно придерживается принципа осознанного подхода к сохранению окружающей среды. При разработке целевой экологической программы приоритет отдается мероприятиям, позволяющим получить максимально возможный эффект.

Справка

Афипский нефтеперерабатывающий завод основан в 1963 году в поселке городского типа Афипский Северcкого района Краснодарского края.

С мая 2019 года ООО «Афипский НПЗ» управляется АО «ФортеИнвест» Саида Гуцериева (входит в группу «САФМАР»).

Производственные мощности Афипского НПЗ позволяют перерабатывать 6,2 млн тонн сырья. Основная продукция: бензин газовый стабильный, дизельное топливо, дистилляты газового конденсата, остатки нефтяные тяжелые, сера.

Афипский НПЗ является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих производств на юге России. Численность сотрудников превышает 1500 человек.

В настоящее время на предприятии реализуется программа производственной модернизации. Строительство современных технологических объектов позволит увеличить глубину переработки с 80,7% до 99,2% и наладить выпуск топлива класса Евро-5.

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