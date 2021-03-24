Афипский НПЗ наращивает инвестиции в природоохранные мероприятия

В 2021 году основную часть инвестиций предполагается направить в водоохранные мероприятия, в том числе, в строительство новых локальных очистных сооружений. Проект реализуется в рамках технической модернизации производства.
Введение ЛОС в эксплуатацию позволит предприятию существенно снизить факторы антропогенной нагрузки предприятия на окружающую среду.
Новый объект заводской инфраструктуры обеспечит возможность более эффективно очищать сточные воды, в результате чего они могут быть повторно вовлечены в производство. Таким образом, в водоемы будет уменьшен объем сбросов, а их качество улучшится.
Широкая работа в 2021 году будет проведена и в других направлениях природоохранной деятельности.
Например, в рамках реализации утвержденного Плана организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества атмосферного воздуха санитарным правилам, намечено, что 113 специалистов Афипского НПЗ повысят квалификацию в сфере экологической безопасности.
Также в текущем году планируется проведение инвентаризации производственных отходов и актуализация лицензии ООО «Афипский НПЗ» на право обращение с отходами.
Предполагается, что летом пройдет чистка шламонакопителей. Цель этой процедуры - поэтапный отказ от их эксплуатации и, как следствие, снижение техногенной нагрузки на окружающую среду.
Кроме того, продолжится реализация некоторых мероприятий, стартовавших в 2020 году. В частности, в связи с принятым планом модернизации предприятия будет проводиться работа по пересмотру проекта санитарно-защитной зоны.
В числе мероприятий по охране атмосферного воздуха предусмотрен мониторинг качества воздуха, промышленных отходов производства, прогнозирование и расчет неблагоприятных метеоусловий и так далее.
Отметим, что ООО «Афипский НПЗ» традиционно придерживается принципа осознанного подхода к сохранению окружающей среды. При разработке целевой экологической программы приоритет отдается мероприятиям, позволяющим получить максимально возможный эффект.
Справка
Афипский нефтеперерабатывающий завод основан в 1963 году в поселке городского типа Афипский Северcкого района Краснодарского края.
С мая 2019 года ООО «Афипский НПЗ» управляется АО «ФортеИнвест» Саида Гуцериева (входит в группу «САФМАР»).
Производственные мощности Афипского НПЗ позволяют перерабатывать 6,2 млн тонн сырья. Основная продукция: бензин газовый стабильный, дизельное топливо, дистилляты газового конденсата, остатки нефтяные тяжелые, сера.
Афипский НПЗ является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих производств на юге России. Численность сотрудников превышает 1500 человек.
В настоящее время на предприятии реализуется программа производственной модернизации. Строительство современных технологических объектов позволит увеличить глубину переработки с 80,7% до 99,2% и наладить выпуск топлива класса Евро-5.