На развитие сельских территорий Астраханской области направят 122 млн рублей

В Астраханской области в рамках комплексного развития сельских территорий в 2021 году планируется освоить 122,6 млн руб. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Так, в селе Соленое Займище Черноярского района денежные средства пойдут на строительство водопровода и приобретение автобуса для местного Дома культуры. Кроме того, в регионе продолжится благоустройство парков и скверов, возведение котельных и школ.

В правительстве отмечают, что в проекте могут участвовать и малые города, где живут не более 30 тыс. человек.

Мария Шахрай