ПСБ выдаст бюджетникам Прикамья льготные кредиты

Промсвязьбанк предоставит льготные условия ипотечного кредитования участникам зарплатных проектов кредитной организации, которые работают в бюджетной сфере и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Это намерение закреплено в тексте долгосрочного соглашения о сотрудничестве, которое сегодня подписали губернатор Дмитрий Махонин и председатель ПСБ Петр Фрадков. В частности, кредитное учреждение предлагает ставку 3,99% для участников программы «Семейная ипотека» – зарплатных клиентов банка. Также соглашение между ПСБ и регионом предполагает льготные программы финансирования малого и среднего бизнеса и совместную реализацию крупных инфраструктурных проектов.

«ПСБ работает в Пермском крае с 2006 года, и мы видим, как регион меняется, развивается его инфраструктура, появляются новые производства, проекты, в том числе при нашем содействии. И мы продолжим принимать активное участие в дальнейшем социально-экономическом развитии края и реализации значимых для региона и его жителей проектов. Уже сегодня ПСБ финансирует крупнейшие предприятия оборонно-промышленного комплекса Пермского края, и мы намерены развивать наше взаимодействие как с сектором в целом, так и с его сотрудниками, а также работниками бюджетной сферы, предлагая им льготные условия обслуживания. Реализация соглашения также поддержит внедрение новых и развитие современных банковских технологий и инфраструктуры на территории Пермского края», – отметил Петр Фрадков, председатель ПСБ, член бюро центрального совета ООО «Союзмаш России», куратор чувашского регионального отделения ООО «Союзмаш России».

«На территории Пермского края расположено более 20 крупнейших предприятий-участников гособоронзаказа. В 2020 году Пермский офис ПСБ открыл около 1 тыс. счетов для предприятий ГОЗ. Мы ожидаем, что в 2021 году эта цифра вырастет в два раза. Будем предлагать специальные условия на банковские продукты сотрудникам этих предприятий, – прокомментировал региональный директор ПСБ в Перми Андрей Клепиков. – Также в прошлом году ПСБ поддержал предприятия МСБ края из пострадавших отраслей и заключил с ними более 350 кредитных договоров на сумму около 500 млн руб. для сохранения занятости и возобновления деятельности компаний. Кроме того, мы уже кредитуем их по новой программе для бизнеса по льготной ставке 3%».

Дмитрий Махонин отметил, что соглашение позволит активнее использовать финансовые и цифровые возможности банка при реализации крупных инфраструктурных проектов в регионе. В частности, власти Пермского края прорабатывают возможность строительства современной многофункциональной спортивной арены, северного обхода Перми, третьего моста через Каму, а также ряда социально значимых объектов в сфере здравоохранения и образования, часть которых планируется реализовать в формате государственно-частного партнерства (ГЧП).

«Для нас важно создать в регионе условия, при которых жизнь людей будет более комфортной, и при этом будет развиваться экономика. Поэтому мы расширяем сотрудничество с финансовыми организациями, в которых видим партнеров в осуществлении наших планов. В Пермском крае уже реализуется 102 проекта в формате ГЧП, прорабатывается ряд других, касающихся, в том числе, сферы ЖКХ, транспортной инфраструктуры, образования. Поддержка таких проектов, а также лояльные условия ипотечных займов для ряда категорий граждан и кредитования бизнеса – одни из потенциально привлекательных для региона направлений, по которым может развиваться наше сотрудничество в рамках заключенного соглашения», – подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Среди других региональных инициатив, которые банк планирует поддержать, — проекты по строительству жилых объектов, строительство многопрофильного медицинского корпуса, многофункционального центра с гостиницей, полигона твердых коммунальных и промышленных отходов в Соликамском городском округе Пермского края, а также проекты, посвященные празднованию 300-летия Перми.