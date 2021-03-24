Банковские мошенники похитили у доцента кафедры уральского вуза более 4 млн рублей

В Екатеринбурге банковские мошенники похитили у доцента кафедры одного из крупных уральских вузов более 4 млн руб. Как рассказал “Ъ-Урал” глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, заявление от мужчины 1976 года рождения поступило в дежурную часть отделения полиции №8 23 марта.

«Доценту позвонил неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка, и сообщил, что с лицевого счета потерпевшего хотят снять имеющиеся сбережения. Чтобы предотвратить хищение, мужчине предложили оформить кредит, обналичить денежные средства и зачислить их на другую банковскую ячейку. Когда преподаватель сообразил, что фамилию сотрудника нужно проверить в банке, миллионы бесследно исчезли в лабиринтах мошеннических схем»,— рассказал господин Горелых, добавив, что полиция возбудила уголовное дело и ищет мошенников.

По словам главы пресс-службы свердловского главка, поиск преступников осложняется тем, что «система обмана хорошо налажена, а ее корни зачастую ведут в другие регионы и даже зарубежные страны». По данным на 24 марта, в Свердловской области зарегистрировано более 1,3 тыс. мошеннических действий. «Потерпевшими являются ни как ранее преимущественно представители пожилого поколения, а граждане всех возрастов, в том числе молодежь. За этой огромной цифрой стоят конкретные люди, которые собственноручно отдали свои "кровные", чтобы жулики могли спокойно вести барский образ жизни»,— отметил Валерий Горелых.

Перед совершением любых финансовых операций полиция советует тщательно думать и советоваться с родными. Для предотвращения подобных преступлений пресс-служба МВД организовала «прямую линию», где сотрудники ведомства отвечают на вопросы жителей, как не стать жертвой аферистов.