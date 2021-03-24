Parure Atelier представляет серию колец с розовыми бриллиантами

Бриллианты розового оттенка сегодня являются одними из самых востребованных драгоценных камней как для любителей ювелирного искусства, так и для тех, кто ищет выгодные инвестиции. В ювелирном ателье Parure появилось несколько уникальных колец из белого золота с розовыми бриллиантами разных огранок. Одной из последних новинок стало кольцо с бриллиантом грушевидной огранки весом десять карат с двумя бесцветными бриллиантами огранки «груша» по бокам. А среди его недавних предшественников есть кольца с розовыми бриллиантами огранок «сердце» и «маркиза». Поскольку все украшения ателье Parure создает в единственном экземпляре, дизайн их абсолютно разный — от классического до фантазийного.

За восемь лет работы мастерская Parure, основанная в 2012 году в Санкт-Петербурге Дмитрием Мокринским, завоевала статус одного из самых заметных российских брендов в сегменте эксклюзивных ювелирных украшении. Французское слово «parure» переводится на русский как «убор, украшение» или, дословно, «парюра». Парюра — это набор ювелирных изделий, подобранных по качеству и виду камней, материалу или единству художественного решения. Все работы — подбор камней, создание эскизов, изготовление выполняются непосредственно в мастерской, без участия посредников, а отсутствие дополнительных издержек и торговых наценок, присущих ювелирным сетям, позволяет компании поддерживать уникальный ценовой уровень.