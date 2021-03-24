Большинство водителей Казани заявило об улучшении качества дорог — опрос

Большая часть опрошенных казанских водителей (47%) заявила, что качество дорог в городе за последние три года улучшилось, еще 39% автомобилистов изменений не заметили, а 13% считают, что ситуация стала хуже. . Опрос с участием свыше 10 тыс. автомобилистов из разных регионов России провели специалисты «Авито».

Около 14% опрошенных казанских водителей считают городские дороги хорошими, еще 32% нашли на некоторых участках дорог большие трещины и ямы, а 12% респондентов обнаружили их почти на всех участках

68% водителей из Казани считают, что дороги здесь лучше, чем в других городах, а 10% респондентов оказались противоположного мнения.

73% автомобилистов города заявили, что за последний год не попадали в аварии из-за плохого состояния дорог, 23% опрошенных – сталкивались с небольшими повреждениями автомобиля из-за низкого качества покрытия, и лишь 4% водителей попадали в ДТП по этой причине.

"Ъ-Казань"