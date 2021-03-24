Холдинг «ЭР-Телеком» вложит 2,7 млрд рублей до 2025 года в развитие интернет-сетей на Кубани

Телекоммуникационный холдинг «ЭР-Телеком» (торговая марка «Дом.ru») до 2025 года вложит 2,7 млрд руб. в строительство сетей широкополосного доступа в интернет в Краснодарском крае. Об этом журналистам рассказала руководитель по развитию филиала «Дом.ru» в Краснодарском крае Мария Корнаухова.

Основной акцент будет сделан на развитие в Краснодаре и Абинске, кроме того, с апреля 2021 года сеть будет развернута в Кореновске. В 2021 году провайдер собирается охватить В Краснодаре 10 тыс. многоквартирных домов, расположенных в центральной части города, районе Западного обхода и микрорайоне Гидростроителей, а также 18 тыс. частных домовладений. В Кореновске планируется охватить 12,5 тыс. частных домовладений.

«Два года назад появился проект по запуску филиала в Краснодаре. В августе 2020 года мы его запустили. За это время мы начали разивать оптические сети GPON: было построено 200 км «оптики». Полностью проведена ковровая застройка Абинска, в котором мы стартовали и где подтвердили гипотезу, что высокоскоростной интернет действительно здесь нужен. В первые два месяца после стройки у нас подключено более 2,5 тыс. абонентов. Скорость интернета – до 500 Мбит/сек», - рассказала она.

Помимо доступа в интернет, «ЭР-Телеком» также планирует предоставлять услуги цифрового телевидения, «умный дом», домашнее видеонаблюдение и «умный» видеодомофон. Также у холдинга есть пакет услуг для бизнеса, в том числе, интеллектуальное видеонаблюдение, облачная телефония (ОАТС) с CRM-системой и функциями аналитики, Wi-Fi для бизнеса с маркетинговыми инструментами, а также услуги на базе IoT (интернет вещей).

Кроме того, оператор планирует развивать в Краснодарском крае сервисы «умного города». В частности, в краевом центре уже был реализован проект «умных» контейнеров для сбора мусора. В городе было установлено 10 таких контейнеров, которые были оборудованы специальными датчиками, передающими в режиме реального времени данные о заполняемости баков. Это решение позволяло вывозить мусор не по графику, а по мере заполнения контейнеров.

ЗАО «ЭР-Телеком» было создано в Перми в 2001 году. В 2006 году владельцем контрольного пакета компании стала Пермская финансово-производственная группа. В том же году создана управляющая компания ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» для курирования региональных проектов.

Компания предоставляет телекоммуникационные услуги под брендами «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес», «Энфорта», «Электронный город» в 567 городах России. В 57 городах работают центры продаж услуг «Дом.ru». В 2010 году холдинг присоединил 14 дочерних компаний в разных регионах.

По собственным оценкам, компания занимает 12% российского рынка широкополосного доступа в интернет и 13% рынка кабельного ТВ. По словам Марии Корнауховой, в Краснодарском крае компания к 2025 году компания планирует завоевать до 28% рынка в сегменте b2b и до 35% – в сегменте b2c.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% компании принадлежат кипрской ER-Telecom Holding Ltd. Выручка АО «ЭР-Телеком Холдинг» за 2019 год составила 41,78 млрд руб., чистая прибыль — 3,57 млрд.

Алексей Белянин