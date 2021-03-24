«Уроки пандемии: как IT-компании и банки справились с вызовами новой реальности» Онлайн-конференция

31 марта 2021 года 12:00

Пандемия коронавируса заставила нас пересмотреть свое отношение к цифровым технологиям и сервисам. Оказалось, что работать и учиться можно дистанционно, а современные IT-решения позволяют бизнесу и предприятиям держаться на плаву.

За пандемийный год цифровая реальность развилась настолько, что теперь мы вряд ли сможем себе представить жизнь без переговоров в мессенджерах, «удаленки» и школьных уроков по видеосвязи.

На онлайн-конференции мы постараемся найти ответы на вопросы:

Возможно ли школьное обучение только в онлайне?

Какие банковские сервисы для бизнеса были наиболее востребованными в острый период пандемии, когда компании переводили сотрудников на удаленный режим, и какие востребованы сейчас?

Новые IT-решения: применение и перспективы.

Как острый период пандемии сказался на работе компаний? Потребовалось ли кадровое усиление, новые решения, новое оборудование? Можно ли говорить о том, что для IT-направления этот период в определенной степени оказался прорывным и успешным?

В каких направлениях усилилось сотрудничество с бизнесом, органами власти.

Спикеры



Сергей Куклев

руководитель отдела

мероприятий "Ъ-Южный Урал"

Модератор



Константин Ваганов

управляющий операционным офисом Абсолют Банка в Челябинске







Туманова Екатерина Андреевна

руководитель судебно-арбитражной практики Адвокатского бюро КРП







Партнер

Технический партнер