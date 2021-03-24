«Уроки пандемии: как IT-компании и банки справились с вызовами новой реальности»

31 марта 2021 года 12:00
Пандемия коронавируса заставила нас пересмотреть свое отношение к цифровым технологиям и сервисам. Оказалось, что работать и учиться можно дистанционно, а современные IT-решения позволяют бизнесу и предприятиям держаться на плаву.
За пандемийный год цифровая реальность развилась настолько, что теперь мы вряд ли сможем себе представить жизнь без переговоров в мессенджерах, «удаленки» и школьных уроков по видеосвязи.
На онлайн-конференции мы постараемся найти ответы на вопросы:
- Возможно ли школьное обучение только в онлайне?
- Какие банковские сервисы для бизнеса были наиболее востребованными в острый период пандемии, когда компании переводили сотрудников на удаленный режим, и какие востребованы сейчас?
- Новые IT-решения: применение и перспективы.
- Как острый период пандемии сказался на работе компаний? Потребовалось ли кадровое усиление, новые решения, новое оборудование? Можно ли говорить о том, что для IT-направления этот период в определенной степени оказался прорывным и успешным?
- В каких направлениях усилилось сотрудничество с бизнесом, органами власти.
Спикеры
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Сергей Куклев
руководитель отдела
мероприятий "Ъ-Южный Урал"
Модератор
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Константин Ваганов
управляющий операционным офисом Абсолют Банка в Челябинске
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Туманова Екатерина Андреевна
руководитель судебно-арбитражной практики Адвокатского бюро КРП
Партнер
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Технический партнер
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