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Челябинск. Южный Урал

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«Уроки пандемии: как IT-компании и банки справились с вызовами новой реальности»

Онлайн-конференция

от

31 марта 2021 года 12:00


Пандемия коронавируса заставила нас пересмотреть свое отношение к цифровым технологиям и сервисам. Оказалось, что работать и учиться можно дистанционно, а современные IT-решения позволяют бизнесу и предприятиям держаться на плаву.

За пандемийный год цифровая реальность развилась настолько, что теперь мы вряд ли сможем себе представить жизнь без переговоров в мессенджерах, «удаленки» и школьных уроков по видеосвязи.

На онлайн-конференции мы постараемся найти ответы на вопросы:

  • Возможно ли школьное обучение только в онлайне?
  • Какие банковские сервисы для бизнеса были наиболее востребованными в острый период пандемии, когда компании переводили сотрудников на удаленный режим, и какие востребованы сейчас?
  • Новые IT-решения: применение и перспективы.
  • Как острый период пандемии сказался на работе компаний? Потребовалось ли кадровое усиление, новые решения, новое оборудование? Можно ли говорить о том, что для IT-направления этот период в определенной степени оказался прорывным и успешным?
  • В каких направлениях усилилось сотрудничество с бизнесом, органами власти.

Спикеры


Сергей Куклев

руководитель отдела

мероприятий "Ъ-Южный Урал"

Модератор

Константин Ваганов

управляющий операционным офисом Абсолют Банка в Челябинске

Туманова Екатерина Андреевна

руководитель судебно-арбитражной практики Адвокатского бюро КРП



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