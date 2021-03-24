38 бригад «Россети Кубань» ликвидируют последствия снегопада в Адыгее 38 бригад специалистов «Россети Кубань» задействованы в устранении последствий снегопада на объектах электросетевого комплекса в горных и предгорных районах Республики Адыгея.

Сильное снегоналипание стало причиной возникновения локальных нарушений энергоснабжения в Майкопском, Кошехабльском и Гиагинском районах Адыгеи и частично Белореченском районе Краснодарского края.

В ликвидации последствий непогоды принимают участие 38 бригад «Россети Кубань» в составе 82 специалистов, а также 38 единиц спецтехники.

Основной объем восстановительных работ на поврежденных объектах планируется завершить около 16.00 мск.

В регионе сохраняются неблагоприятные погодные условия: обильный снегопад, мокрый снег, дождь и усиление ветра.

Энергетики проводят постоянный мониторинг метеоусловий и осуществляют контроль за состоянием энергооборудования. Ход восстановительных работ координирует Штаб компании «Россети Кубань».

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф.