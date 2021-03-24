Авиакомпания «Азимут» запускает прямые рейсы из Ярославля в Минводы

С 4 июня 2021 года начнут выполняться полеты из Ярославля в Минеральные Воды, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что из ярославского аэропорта Туношна в Ставропольский край самолеты будут отправляться два раза в неделю, в понедельник и пятницу. Перевозки будет выполнять авиакомпания «Азимут»,

По словам губернатора Дмитрия Миронова, полеты в Минводы станут пятым южным направлением, открытым из Ярославля, которыми могут воспользоваться жители Ярославской области и соседних регионов.

«Сейчас регулярно выполняются рейсы в Краснодар и Сочи, в июне начнутся полеты в Анапу, возобновятся полеты в Симферополь. В итоге этим летом у наших туристов появляется хороший выбор мест для отдыха, куда они смогут добраться с минимальными временными затратами»,– отметил господин Миронов, добавив, что руководство области продолжит работу по расширению маршрутной сети ярославского аэропорта.

В пресс-службе рассказали, что уже началась продажа билетов на рейсы в Минводы. По расписанию самолет будет вылетать из Туношны в 19 часов. Обратный рейс из Минеральных Вод назначен на 8:45. Рейсы будут выполняться 100-местным воздушным лайнером SSJ-100. Время в полете составит два с половиной часа. По данным сайта авиакомпании, стоимость полета в одну сторону от 2,5 тыс. руб.

Антон Антонов