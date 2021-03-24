Суд оштрафовал жителя Тюмени за публикацию песен во «ВКонтакте»

Калининский районный суд Тюмени оштрафовал 25-летнего местного жителя на 1 тыс. руб. за публикацию экстремистских песен во «ВКонтакте», сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Он признан виновным в массовом распространении экстремистских материалов, а равно в их производстве либо хранении в целях массового распространения (ст. 20.29 КоАП РФ). Песни были включены в федеральный список экстремистских материалов.

Во время проверки прокуратура установила, что в феврале 2021 года молодой человек опубликовал экстремистские песни на своей странице во «ВКонтакте». Публикации были доступны всем пользователям сети. По данным Znak.com, речь идет о песнях Тимура Муцураева «12 000 муджахедов», «Гелаевский спецназ», «Шамиль ведет отряд» и Dub Dervish — «Проснись! (Abu Аli Qom Cover)».

Напомним, в октябре прошлого года Курганский городской суд оштрафовал на 1 тыс. руб. жительницу Екатеринбурга Полину Гузееву за публикацию в 2010 году видеоклипа группы Alai Oli «Зачем ты под черного легла» во «ВКонтакте». Суд признал ее виновной в распространении экстремистских материалов. Группа Alai Oli и актеры, снявшиеся в клипе, выпустили видеообращение в поддержку девушки. Участники группы заявили, что своей песней высмеивают расизм.

Михаил Мананников