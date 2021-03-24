Аэропорт Иркутска наложил на половину города запрет по строительству

Приаэродромная санитарная зона ОАО «Международный аэропорт Иркутск», которая сейчас проходит стадию постановки на кадастровый учет, вводит запрет на строительство жилья и соцобъектов более чем на половине территории Иркутска. Об этом стало известно на депутатских слушаниях в думе города.

Так называемая седьмая подзона аэропорта включает территории, на которые распространяется шумовое воздействие от взлетающих и приземляющихся самолетов и выбросы топлива. Она почти полностью покрывает перспективные в плане строительства Правобережный и Октябрьский округа Иркутска и частично — Свердловский и Ленинский. Также под ограничением оказались еще 12 муниципальных образований Иркутского района, где активно развивается коттеджное строительство. Как только зона будет поставлена на кадастровый учет, власти не смогут выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию. Причем запрет на ввод коснется всех объектов, разрешения на строительство которых выдавались до 1 января 2020 года.

Как рассказал замгендиректора аэропорта Петр Беликов, санитарную зону начали разрабатывать в 2019 году, руководствуясь действовавшими на тот момент санитарными правилами. В ноябре 2020 года появились новые. А 1 марта 2021 года и они были отменены и введены другие. Аэропорт готовит документацию на корректировку зоны и обещает, что на это уйдет четыре месяца. «Она изменится значительно, уменьшится кратно»,— пообещал господин Беликов. При этом он добавил, что близлежащие к аэропорту земельные участки в этой зоне все равно останутся. В том числе район ИВАТУ, где власти собираются строить суворовское училище и получили одобрение президента России Владимира Путина.

В числе первых по стране, кто разработал санитарную зону, Иркутск оказался стараниями прокуратуры. Сначала транспортный прокурор направил представление о срыве сроков исполнения федерального закона, а затем Байкало-ангарская транспортная прокуратура вышла с иском в суд, чтобы принудить аэропорт установить эту зону.

Мэр Иркутска Руслан Болотов заявил, что направит запрос в прокуратуру с просьбой дать разъяснения дальнейших действий в этой ситуации. «Речь идет о существенном ухудшении жизни горожан, ведь мы совершенно точно не сможем развивать социальную сферу, сорвем исполнение всех национальных проектов, не выполним планы по строительству нового жилья»,— сказал господин Болотов. Он также сообщил, что намерен обсудить эту ситуацию с главой Росавиации Александром Нерадько, который в конце марта приезжает в Иркутск с рабочей поездкой.

Подробнее о строительстве аэропорта читайте в материале “Ъ”.

Екатерина Еременко, Иркутск