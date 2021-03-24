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Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

В Самаре ликвидируют незаконный рынок на ул. Георгия Димитрова

Точки незаконной торговли на ул. Георгия Димитрова №№ 105 – 117 в Самаре будут ликвидированы. Соответствующее решение приняла глава города Елена Лапушкина по итогам приема граждан. Об этом сообщает городская администрация.

Ранее жительницы Промышленного района пожаловались чиновнице на незаконную торговлю в указанном районе. Точки с продуктами и бытовыми товарами причиняют горожанам дискомфорт, заявили обратившиеся.

Жительницы района обратили внимание градоначальницы на постоянный шум и мусор на этой территории. После этого Елена Лапушкина пообещала ликвидировать в этом районе все точки незаконной торговли и сохранить «только аппарат с питьевой водой».

Это не первый рынок, который ликвидировали чиновники. Ранее они после неоднократных попыток снесли торговые точки на ул. Аэродромной. Эту территорию было решено благоустроить.

Георгий Портнов


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