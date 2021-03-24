В Росгвардии создадут военно-политическое управление

В Росгвардии появится главное военно-политическое управление, сообщил директор службы Виктор Золотов на расширенном заседании коллегии. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал «РИА Новости», что оно будет заниматься «поддержанием в войсках высокого идейного настроя, морального духа и политического воспитания личного состава».

Господин Грибакин уточнил, что до конца года в войсках будут введены должности заместителей командиров (начальников) воинских частей (организаций), подразделений по военно-политической (политической) работе. «Поэтому правильно будет их называть не "политруки", а "замполиты"»,— сказал он журналистам (цитата по «Интерфаксу»).