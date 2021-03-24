Экс-следователя полиции в Норильске приговорили к 10 годам колонии за взятку в 1 млн рублей

В Норильске суд приговорил бывшего старшего следователя отдела МВД России по городу к 10 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Как установили следователи и суд, в октябре 2018 года подсудимый принял «к своему производству уголовное дело по подозрению одного из норильских предпринимателей в присвоении денежных средств партнера по бизнесу». Он через адвокатов подозреваемого предложил бизнесмену прекратить уголовное преследование за взятку в 2 млн руб. и получил согласие. Следователь провел между предпринимателями очную ставку, в ходе которой склонил потерпевшего к показаниям о непричастности подозреваемого к преступлению. В дальнейшем он не провел все необходимые следственные действия и вынес постановление о прекращении уголовного преследования, которое передал адвокату. Постановление было признано незаконным.

Отмечается, что общение между следователем и представителем защиты проходило под контролем сотрудников регионального управления ФСБ.Экс-сотрудника МВД задержали во время передачи части взятки в сумме 1 млн руб.

Екатерина Лукашевич